Madagascar: Ambohimalaza - La commune rurale organise sa première foire

La commune rurale d'Ambohimalaza sort de l'ombre. Elle organise sa toute première foire au mois de mai. « À travers cet événement d'envergure, la commune rurale d'Ambohimalaza souhaite affirmer sa volonté de valoriser les richesses locales, de soutenir les initiatives économiques et de créer des opportunités concrètes pour sa population», selon les mots du maire, Sedera Rakotoaritsifa.

Cet événement, appelé Foara Be An'Ambohimalaza, se déroulera pendant quatre jours, du 14 au 17 mai, à Ambohimalaza. Ce sera l'occasion de mettre en lumière ses potentialités.

« Notre commune dispose d'un potentiel remarquable, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat et de l'entrepreneuriat », enchaîne le maire.

La foire ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable favorisant les échanges, la découverte et la création d'opportunités économiques. Cet événement rassemblera les acteurs économiques locaux, régionaux et nationaux, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises en vue d'une collaboration.

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« Au-delà de la mise en relation des acteurs, cet événement porte également une ambition forte : accompagner l'amélioration continue de la qualité des productions locales, encourager l'adoption de pratiques éthiques et durables, et renforcer la compétitivité de nos produits afin de faciliter leur accès aux marchés extérieurs. Nous souhaitons promouvoir des standards de production plus exigeants, respectueux de l'environnement, des consommateurs et des valeurs humaines», indique-t-il.

La commune rurale d'Ambohimalaza entend faire de ce rendez-vous un événement durable, amené à se structurer et à s'améliorer au fil du temps.