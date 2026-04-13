Madagascar: Journée bloquée - La qualité de l'enseignement à améliorer

L'amélioration de la qualité de l'enseignement s'impose comme une priorité majeure. Malgré les divergences, les syndicats et associations formulent des propositions pertinentes qui doivent toutefois être harmonisées et inscrites dans une vision commune.

C'est dans ce contexte qu'une « journée bloquée » a été organisée ce samedi au Cercle Mess Soanierana. Une initiative visant à rassembler syndicats et associations autour d'un objectif commun. Il s'agit de corriger les dysfonctionnements internes et de relancer la dynamique de réforme. « Ce ministère appartient à tous les éducateurs. Il est temps de renforcer la collaboration, d'améliorer la gouvernance et de rehausser la qualité de l'enseignement», a déclaré la ministre de l'Éducation nationale, Sendra Nirina Rajaonarison.

Avec plus de trente organisations recensées au sein du ministère, la situation est rare comparée aux autres départements. La journée a ainsi mis l'accent sur la nécessité de restaurer l'unité et d'instaurer un cadre de dialogue structuré. L'enjeu est de dépasser les clivages pour construire une vision commune du système éducatif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les participants ont également abordé des problèmes récurrents, notamment la prolifération des organisations, souvent liée à des frustrations internes, ainsi qu'une politisation jugée excessive. Selon la ministre, cette situation fragilise la cohésion au sein du ministère et ouvre la porte à des influences extérieures.

« Au-delà du constat, l'ambition affichée est claire : transformer des relations souvent conflictuelles en un véritable partenariat. Une condition indispensable pour espérer engager des réformes durables et améliorer concrètement la qualité de l'enseignement », indique la ministre de l'Éducation nationale