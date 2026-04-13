Madagascar: Rallye VHR V - Une édition plus innovante et festive

Un événement qui conjugue sport et tourisme. Le comité d'organisation des rallyes historiques à Madagascar (CORAHM) et le ministère du Tourisme coorganisent désormais le rallye des voitures historiques de régularité (VHR). La version 2026 se déroulera les 15, 16 et 17 mai sur la route nationale 1 et ses alentours. Cette édition sera plus innovante et festive, dans le cadre du cinquième anniversaire.

Des animations sont prévues à la fin des deux premières étapes du vendredi et du samedi. Un spectacle de « Hira Gasy » marquera la fin de la première journée et un spectacle animé par des artistes de renom sera organisé par Ivenco à Ampefy dans la soirée du samedi, également marquée par la découpe du gâteau du cinquième anniversaire du Rallye VHR Madagascar.

Parmi les innovations sera, entre autres, l'action sociale dans une école primaire publique dans le village d'Ankafotra à Faratsiho. La distance totale à parcourir sera cette fois longue de 475 km. La première journée, les équipages relieront Antananarivo et Ampefy via Sakay (198 km), d'Ampefy à Faratsiho via Ankafotra à la deuxième étape (158 km) et la dernière étape du dimanche sur une distance de 118 km. Douze zones de régularité seront au menu des concurrents durant les trois jours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Orange Madagascar, partenaire du comité d'organisation depuis la toute première édition, dotera des kits scolaires, des cartables, des tabliers et des goûters à soixante élèves de l'EPP d'Ankafotra le samedi après-midi.

Une zone de régularité de nuit est aussi programmée pour la première fois à la fin de la première étape du vendredi dans la troisième section reliant Sakay et Ampefy.

« Nous procéderons à la remise de trophées partielle à la fin des deux premières étapes. Il ne restera plus que la remise de trophées pour le classement général le dimanche pour ne pas trop traîner à la fin du rallye », a rassuré Patrick Alain Rajaonarivelo, un des organisateurs.

Les concurrents seront répartis dans quatre catégories de voitures selon la date de mise en circulation : la catégorie Old (-1960), celle Legend (1961-71), Prestige (1972-82) et Classic (1983-89). Les inscriptions seront clôturées le 27 avril. La visite technique aura lieu le 14 mai au Carrefour à Ankorondrano