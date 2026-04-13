Congo-Kinshasa: Le FPI sollicite l'appui du Gouvernement pour le recouvrement de ses créances

Le Fonds pour la promotion de l'industrie (FPI) réclame l'appui du Gouvernement pour le recouvrement de sa créance estimée à environ 300 millions de dollars auprès des tiers. Cette information a été livrée vendredi 10 avril par le ministre intérimaire de l'Industrie au cours du Conseil des ministres.

Le ministère de l'Industrie a par ailleurs proposé un audit du portefeuille des créances afin d'identifier les mécanismes de recouvrement les plus efficaces pour détecter d'éventuels dysfonctionnements internes dans la gestion des ressources.

Selon lui, il faut passer à l'action, au regard de la nature dudit créance, les dettes étant reconnues, les montants déterminés, les échéances dépassées et les débiteurs identifiés, attendre les conclusions de cet audit pourrait causer un préjudice financier.

Ce recouvrement s'avère indispensable en ce moment où l'économie congolaise dans son ensemble et le secteur industriel en particulier ont grandement besoin de ressources financières, selon le compte-rendu fait par le porte-parole du Gouvernement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Pour ce faire, le ministre de l'Industrie a proposé l'implication du Gouvernement pour la mise en place d'une commission spéciale qui aura pour mission de: catégoriser les débiteurs de bonne ou de mauvaise foi; négocier les protocoles de transaction pour les créances récupérables à l'amiable; engager des actions de recouvrement forcé avec l'appui de la force publique; proposer des mesures conservatoires sur les patrimoines des débiteurs insolvables.