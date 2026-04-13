Sénégal: Diourbel/ Célébration de la journée de la femme - Le leadership féminin, un moteur de développement durable

La commune de Patar a abrité au cours du week-end, une journée de leadership féminin. Il s'agissait de montrer le rôle crucial que joue la femme dans le développement durable de la commune de Patar, situé dans l'arrondissement de Ndoulo.

Le leadership féminin comme moteur de développement durable dans la commune, c'est le thème de la journée du leadership féminin célébrée ce samedi. Il s'agissait, selon le maire de la commune Adiou Sène, de rappeler « le rôle essentiel que joue la femme dans le développement durable, dans la transformation des sociétés vers des modelés plus équitables et respectueux de l'environnement, la promotion des pratiques agricoles durables entre autres ».

Toutefois il relève qu'il y a des obstacles sui se dressent devant elles, à savoir l'accès aux financements, les barrières socio culturelles mais aussi l'accès à la décision. Le maire de la commune de Patar a également martelé que le leadership n'est pas une question d'équité mais un levier puissant pour l'atteinte des objectifs de développement durable qui cherchent l'équilibre entre l'environnement, l'économie et la société pour construire un avenir durable et équitable pour tous.

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Les panelistes ont largement débattu sur cette problématique. Des femmes comme Diack Souaré dans la transformation des produits locaux et Khady Bopp, première conseillère des collectivités territoriales, ont été primées durant cette journée.