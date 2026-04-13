« Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour ». C'est par ces mots que Monseigneur André Guèye, l'archevêque métropolitain de Dakar, qui a présidé l'ordination, avec à ses côtés, Mgr jean Pierre Bassène, évêque de Kolda et Mgr Waldemar Stanislas Sommertag, a démarré son homélie pour rendre grâce à Dieu d'avoir donné au dit diocèse un Évêque Coadjuteur. Toutefois, il a déclaré : «il n'y a qu'un seul évêque diocésain, C'est Mgr Bassène. Ils ne sont pas 2. Il n'y a pas de dualité. Monseigneur Jean-Pierre recevra l'hommage qu'il mérite en son temps ». Il estime que Mgr Francis qui vient de rejoindre le collège des évêques exercera les charges de telle sorte quand toutes les affaires en plein accord avec l'évêque diocésain et fera preuve de soumission et de respect envers lui.

Saluant la clairvoyance de l'évêque de Kolda, Mgr jean Pierre Bassène, l'archevêque de Dakar, Mgr André Guèye a déclaré samedi à Kolda, lors de l'ordination épiscopale de Mgr Joseph Francis Janvier Badji comme évêque coadjuteur : « nous rendons grâce à Dieu, avec vous Monseigneur Jean-Pierre Bassène et toute l'église diocésaine de Kolda, pour le don d'un évêque coadjuteur ». Et d'ajouter : « il faut le dire, tout est à votre honneur, pour l'enclenchement de la procédure, signe de responsabilité et de votre sens éminent de l'église ». A l'endroit du nouvel évêque, Mgr André Guèye a soutenu : « vous allez vous habituer. Nous avons aujourd'hui une occasion rare de décliner tous vos prénoms, correctement, en ordre : Monseigneur Joseph Francis Janvier Badji ». Revenant sur le termes « Évêque coadjuteur ».

il soutient tout simplement que certains ont même du mal à prononcer le mot, et certainement encore plus à le comprendre. « En tout cas, je ne l'espère pas les fidèles de Kolda qui ont été certainement déjà édifiés. Le Nonce apostolique dont nous saluons la présence et la diligence, et qui nous a transmis la bonne nouvelle de cette nomination a dû faire le nécessaire à son niveau. Pour nous autres, voici ce que j'ai trouvé : « l'évêque adjuteur c'est-à-dire celui qui est nommé avec droit de succession, et l'évêque auxiliaire (évidemment), exerceront leurs charges de telle sorte quand toutes les affaires, ils agissent en plein accord avec l'évêque diocésain ; ils feront preuve de soumission et de respect envers lui » (CD 25 et 26). Il n'y a qu'un seul évêque diocésain, C'est Mgr Bassène. Ils ne sont pas 2. Il n'y a pas de dualité.

Monseigneur Jean-Pierre recevra l'hommage qu'il mérite en son temps » a-t-il fait comprendre. Toujours à l'endroit de son pair, l'archevêque de Dakar a estimé : « Mgr Joseph Francis, nous savons que depuis votre nomination, le 13 janvier dernier, vous n'avez pas cessé de vous interroger sur ce qui vous arrive, et de méditer sur le ministère épiscopal dans tous ses contours ; plus encore durant cette dernière semaine de retraite. Je ne dirai rien de plus, rien de nouveau. D'ailleurs la liturgie de l'ordination est suffisamment éloquente à travers les gestes et les paroles appropriés ». Et d'attester : « Monseigneur c'est la sainteté de votre vie qui est la première annonce de l'Évangile. Le même décret Christus Dominus n'a pas manqué de souligner le devoir des évêques, « Maîtres de perfection, de montrer l'exemple de la sainteté, par leur charité, leur humilité la simplicité de leur vie » (15).

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L'évêque a beaucoup reçu : la plénitude du sacerdoce, mais Jésus l'a bien dit : « à qui on a beaucoup donné on demandera beaucoup ; à qui l'on a beaucoup confié on réclamera davantage (Lc, 12,48). Il a aussi mis en garde les apôtres de ne pas faire comme les pharisiens : qui disent ne font pas (Mt 23,3). En plus, vous connaissez bien cette emblématique affirmation du Pape Saint Paul VI, à propos de l'impact et de la valeur du témoignage : « l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins » (EN, 1975, 41) ».

Les attentes de la société

Pour Monseigneur André Guèye, dans la société d'aujourd'hui, la parole du pasteur est attendue, une parole de vérité, une parole véridique et libre, sans complaisance et sans compromission, une parole claire, qui éclaire les consciences et qui nourrit la foi, une parole qui rassure, qui apaise et console ; une parole qui construit et relève, une parole d'espérance, parce qu'il s'agit d'annoncer la Parole de Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Une parole cohérente, parce que méditée et vécue par celui qui la prononce. Une parole qui sait garder le silence quand il le faut, parce que celui-ci pouvant être plus expressif que tout énoncé.

Une parole de réconfort, qui génère une solidarité et une charité, en particulier envers les plus pauvres. Mgr Jean Pierre qui s'est occupé de la pastorale sociale au sein de notre église, saura vous partager son expérience sur le service de la charité qui fait partie de la sollicitude pastorale de l'évêque qui en est le premier responsable, au même titre que le service de la parole et des sacrements. Père Évêque, soyez le père des pauvres. Une parole respectueuse et ouverte, qui crée des liens de fraternité et de solidarité dans une société plurielle, dans cette terre de dialogue interreligieux, interethnique et interculturel. Mais surtout une parole qui crée la communion et la synodalité dans l'église diocésaine, pour relever ensemble les défis que vous n'ignorez pas.

« Cher Monseigneur, comme pour ces apôtres, vous en êtes convaincu, Le Christ et à vos côtés, il vous accompagne par sa grâce et par la force de l'Esprit-Saint. N'est-ce pas d'ailleurs une telle assurance qui a, entre autres, inspiré votre devise épiscopale : « humilité et fidélité »? Je peux témoigner de ceci que je tiens de nos échanges, que vous avez pensé à la fois à Saint-Joseph et à la Très sainte Vierge Marie, dans leur attitude d'humilité et de confiance » a dit Mgr Guèye.

« Humilité et confiance », devise de Mgr Francis

La devise épiscopale de Mgr Francis « Humilité et confiance » traduit selon Mgr André Guèye, deux vertus caractérisant l'attitude de croyant en présence du divin, en réponse à la miséricorde, à l'amour dont il bénéficie, ou à la grandeur de la mission qui lui est conférée. « Vous connaissez la définition de la vertu chez le grand maître Saint Thomas : « Une disposition habituelle et ferme de l'âme qui l'incline à faire le bien (Somme théologique, I-II, q 55, a.4).

Tout est dit là : la constance, la résistance aux difficultés, la persévérance, la fermeté, la résilience, la conformité à la volonté de Dieu, le bien. Ce qui suppose, Monseigneur, l'effort, l'abnégation, la vigilance, le travail sur soi, l'ascèse bref la conversion. Humilité et confiance. Ceux qui vous connaissent ne sont pas surpris de ce choix. Parce que vous savez que : « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles » (Jacq 4, 6). Cette grâce a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, gratuitement, sans condition, sans mérite ».

Mgr André sur la charge de Pasteur

« La charge pèse lourd, elle peut accabler. Il ne peut en être autrement, dès lors qu'il s'agit de tenir la place du Christ Bon pasteur qui donne sa vie, qui aime jusqu'au bout. Mais cette charge, elle donne la joie, celle de la fidélité, qui traverse toutes les épreuves ; lorsqu'on sait que tous les jours les fidèles prient pour leur évêque, à la célébration eucharistique ; lorsqu'on sait compter sur la l'ardeur missionnaire des consacrés, lorsqu'on apprécie la collaboration des prêtres et leur affection filiale, lorsqu'on sait s'appuyer sur l'amitié et le soutien fraternels des confrères dans l'épiscopat. C'est pour vous dire Monseigneur que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, surtout parce que celui qui vous a choisi est avec vous, Lui le grand prêtre, lui le Bon Pasteur. A lui la gloire pour les siècles des siècles » a-t-il soutenu.