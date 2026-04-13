Nicolas Jackson buteur et le Bayern Munich, ont fait un pas vers un nouveau titre de champion de la Bundesliga après le large succès obtenu samedi sur la pelouse de St. Pauli (0-5). De retour comme titulaire depuis son expulsion contre le Bayer Leverkusen, l'attaquant des Lions a attendu à la 65e minute pour marquer et inscrire son 8e but de la saison.

Cette rencontre marque les débuts de Bara Sapoko Ndiaye. Le jeune joueurs sénégalais de 18 a fait ses débuts en Bundesliga s et a attiré l'attention après sa rentrée sur la pelouse en remplaçant Musiala à la 84e minute. Avec ce succès, le champion d'Allemagne s'approche ainsi d'un 34e titre.

En cette fin de saison, une place au podium se précise pour Villarreal de Pape Guéye. Le Sous-marin Jaune a pu compter sur un grand Pape Gueye pour aller s'imposer ce dimanche sur la pelouse de l'Athletic Club (1-2) pour le compte de 31e journée de Liga. Ce qui lui permet de s'emparer prend le large à la troisième place. En Angleterre, les nouvelles sont moins bonnes pour Tottenham de Pape Matar Sarr. Pour les débuts de Roberto de Zerbi sur le banc, les Spurs se sont incliné devant Sunderland d'Habib Diarra sur la marque de (1-0). Une course défaite qui condamne Tottenham dans la zone de relégation.

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Quant à Sunderland, elle se positionne à la dixième place et relance sa course à l'Europe Longtemps mené sur sa pelouse. Toujours en Premier League, Ismaïla Sarr et ses coéquipiers de Crystal Palace ont pu en revanche réaliser une bonne opération en renversant Newcastle United (2-1) Ce qui leur rapproche un peu plus du maintien.