Tunisie: Fixation des prix des logements sociaux et accélération des attributions

12 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le comité de pilotage du programme spécial de logement social a validé les tableaux de fixation des prix des logements sociaux destinés aux bénéficiaires des projets déjà achevés dans plusieurs régions du pays, a annoncé le ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue vendredi, sous la supervision du ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, consacrée au suivi des procédures de distribution des logements sociaux prêts à l'occupation au profit des ayants droit dans les différentes régions de la République. À cette occasion, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre l'ensemble des intervenants afin de finaliser les listes définitives des bénéficiaires et d'accélérer la remise des logements sociaux dans les plus brefs délais.

Il a également appelé à poursuivre le suivi de l'avancement des autres projets en cours de réalisation dans le cadre du programme spécial de logement social, selon un communiqué publié par le ministère. Le ministère a souligné que cette démarche s'inscrit dans une volonté de garantir une meilleure efficacité dans la mise en œuvre du programme, en assurant à la fois la finalisation des projets achevés et le suivi régulier des chantiers encore en cours, afin de répondre aux besoins des citoyens en matière de logement social.

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