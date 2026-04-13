Tunisie: Où regarder en direct Espérance de Tunis - Mamelodi Sundowns ce soir ?

12 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) affronte ce dimanche soir à 20h (heure de Tunis) les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, en match aller de la demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. Une affiche de haut niveau qui oppose deux cadors du football africain, avec en jeu une option importante pour la qualification en finale avant le match retour.

La rencontre, très attendue par les supporters des deux camps, sera disputée au stade de Radès dans une ambiance annoncée électrique, où chaque détail pourrait peser dans l'issue de cette double confrontation.

Le match sera retransmis en direct sur plusieurs chaînes, permettant un large suivi de cette affiche continentale à savoir

Watania 1 (diffusion terrestre), beIN Sports Arabic 1 et beIN Sports France 8. Au-delà de l'enjeu sportif, cette demi-finale s'annonce particulièrement disputée entre deux équipes habituées aux grandes compétitions africaines. L'Espérance de Tunis, forte de son expérience continentale, cherchera à prendre l'avantage à domicile, tandis que Mamelodi Sundowns, équipe réputée pour sa discipline tactique et sa qualité technique, tentera de réaliser un résultat positif à l'extérieur.

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Côté tunisien, le staff technique devrait s'appuyer sur Béchir Ben Saïd dans les buts. La défense pourrait être composée de Amine Ben Hamida, Amine Tougaï, Hamza Jelassi et Ibrahima Keita. Au milieu, Onuche Ogbelu, Moëz Haj Ali et Houssem Tka sont pressentis, tandis que l'attaque devrait être animée par Ksila Bouaoualia (ou Yan Sasse), Jack Diarra et Florian Danho.

Chez les Sud-Africains, Ronwen Williams est attendu dans les cages. La défense devrait être articulée autour de Kekana, Khuliso Mudau, Divine Lunga et Khuliso Ndamane. Le milieu de terrain pourrait être confié à Teboho Mokoena, Adams et Marcelo Allende, alors que l'attaque serait menée par Tashreeq Matthews (ou Tsiki Ntsabeleng), Arthur Sales et Brian Onyango. À quelques heures du coup d'envoi, les deux équipes affinent leurs derniers réglages dans un contexte où la moindre erreur pourrait être décisive.

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