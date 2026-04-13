Tunisie: Espérance de Tunis vs Sundowns - Les compositions probables

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) affronte ce dimanche soir à 20h (heure de Tunis) le Mamelodi Sundowns dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF, avec des compositions probables qui se précisent des deux côtés.

Selon les dernières tendances, le staff technique de l'Espérance devrait s'appuyer sur Béchir Ben Saïd dans les cages, avec une ligne défensive composée d'Amine Ben Hamida, Amine Tougaï, Hamza Jelassi et Ibrahima Keita. Au milieu, Onuche Ogbelu, Moëz Haj Ali et Houssem Tka sont pressentis, tandis que le secteur offensif devrait être animé par Ksila Bouaoualia (en concurrence avec Yan Sasse) aux côtés de Jack Diarra et Florian Danho.

Du côté de Sundowns, Ronwen Williams devrait débuter dans les buts. La défense serait composée de Kekana, Khuliso Mudau, Divine Lunga et Khuliso Ndamane. Au milieu, Teboho Mokoena, Adams et Marcelo Allende devraient assurer l'équilibre, alors que l'animation offensive pourrait être confiée à Tashreeq Matthews (ou Tsiki Ntsabeleng) avec Arthur Sales et Brian Onyango. À quelques heures du coup d'envoi, ces compositions restent indicatives et pourraient connaître des ajustements de dernière minute, dans un duel où chaque détail comptera pour prendre une option sur la qualification en finale.