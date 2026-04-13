Madagascar: Trafic de tortues - Une fausse policière en détention préventive

Une femme a été arrêtée le 9 avril, présumée être l'une des principales responsables du trafic de cent cinquante-deux tortues de l'espèce Astrochelys radiata. Ces tortues ont été découvertes dans un domicile du quartier des 67 Ha dans la nuit du 30 mars. Les animaux étaient dissimulés dans deux valises.

Cela fait suite à une enquête menée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers la Direction de l'Unité de lutte contre la corruption (DULC) et le Pôle anti-corruption (PAC).

Elle a été présentée devant le tribunal du PAC le 10 avril, puis placée immédiatement en détention provisoire.

L'enquête a révélé que, pendant deux ans, cette femme s'était fait passer pour une policière afin de faciliter ses activités criminelles liées à l'exportation illégale de tortues.

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Selon un communiqué du ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) publié ce week-end, il a également été découvert que des membres des forces de l'ordre, des fonctionnaires ainsi que d'autres ressortissants malgaches et étrangers seraient impliqués dans ce réseau de trafic de tortues et sont actuellement recherchés par le MEDD et les autorités compétentes.

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable poursuit ses efforts pour lutter contre le trafic illégal de ressources naturelles et intensifie son combat contre la corruption et le commerce illicite de ces précieuses richesses. La lutte contre ce fléau est désormais une priorité commune, et tous les partenaires sont appelés à renforcer les actions pour préserver le patrimoine naturel du pays.