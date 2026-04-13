Afrique: Stade Barea - Homologation - Faneva Ima conseille la pelouse hybride

Investissement excessif et sans aboutissement jusqu'ici. L'ancien capitaine des Barea à la CAN 2019, Faneva Andriantsima dit Ima a donné ses points de vue sur le type de pelouse intéressant pour le stade Barea à Mahamasina. L'objectif pour l'ex-international est la qualification malgache à la CAN 2027. «C'est un symbole de fierté nationale, un choix ambitieux et durable pour la pelouse. Un peu plus coûteux, mais nous devons avoir une infrastructure de qualité et de prestige» a-t-il souligné.

Ima a énuméré les avantages et les inconvénients des pelouses naturelle, synthétique et hybride. L'ancien attaquant des Barea a plutôt conseillé l'installation d'une pelouse hybride. « La pelouse hybride est à la fois très résistante, a une excellente tenue face à l'usage intensif, un entretien réduit, moins d'arrosage, de tonte et de regarnissage, a une bonne adaptation au climat, plus stable aux intempéries comme la pluie et la chaleur, attractive pour séduire les grands joueurs, adaptée au haut niveau » peut-on lire dans ses arguments. Il reconnaît néanmoins que son principal inconvénient reste son coût d'investissement élevé.

L'installation de la pelouse hybride est plus chère qu'une pelouse naturelle ou synthétique. L'entretien technique est spécifique et elle nécessite un suivi par des techniciens qualifiés. La pelouse naturelle permet, quant à elle, une excellente qualité de jeu, un confort optimal pour les joueurs, réduit les chocs et les blessures. Les inconvénients sont entre autres l'entretien exigeant et coûteux dans l'arrosage, la tonte, la fertilisation et le regarnissage régulier. Elle est également très sensible aux conditions climatiques et ne supporte pas une utilisation intensive.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La pelouse synthétique est, pour sa part, très résistante en usage intensif, nécessite peu d'entretien mais la surface est très dure, les risques de blessure sont élevés. Celle-ci est moins appréciée par les joueurs et les clubs pros. Faneva Ima a même donné les coûts d'installation et d'entretien dont 5,9 milliards à 12,3 milliards ariary pour la pelouse hybride, 1,5 milliards à 4 milliards ariary pour celle naturelle, et 4 milliards à 7,4 milliards ariary pour celle synthétique FIFA Quality Pro.