Madagascar: Basketball - N1A Zone Centre - MB2ALL enchaîne, les hommes en ordre de bataille

Le championnat de Madagascar de basketball 5x5 de la zone Centre a disputé sa deuxième journée hier au Gymnase Vatofotsy d'Antsirabe et se poursuivra jusqu'à dimanche.

La formation de MB2ALL Analamanga confirme son bon début de parcours dans la phase 1 du championnat de Madagascar N1A, malgré des conditions difficiles. Opposées à JEA Vakinankaratra lors de la deuxième journée, les joueuses d'Analamanga ont arraché une victoire précieuse, 48-47, au terme d'une rencontre haletante.

Dans les autres rencontres, l'Ankaratra Vakinankaratra s'est largement imposé face à Varsity (70-40), tandis que le JCBA Analamanga a pris le dessus sur l'EBF Haute Matsiatra (64-42). Mais le succès de MB2ALL reste le plus marquant, compte tenu de la difficulté rencontrée pour l'obtenir.

Ce deuxième succès consécutif intervient dans un contexte délicat pour MB2ALL, marqué par plusieurs départs majeurs. Christiane Jaofera Minaoharisoa et Muriel Hajanirina ont rejoint La Tamponnaise à La Réunion, tandis que la capitaine Sydonie Andriamihajanirina a quitté le club. À cela s'ajoutent l'absence sur blessure d'un élément clé et le départ d'Anyssa Rakotonanahary vers l'ASSM. Malgré ces pertes, le collectif tient bon et affiche une solidarité remarquable.

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Chez les hommes, la première journée a déjà donné le ton avec des affiches engagées. La GNBC Analamanga a parfaitement lancé sa campagne en dominant le Cosfa Analamanga (78-47), confirmant son statut de favori.

GNBC et ASCUT très costauds

L'Ascut Atsinanana n'est pas en reste après sa victoire convaincante face au SBC Vakinankaratra (91-64), avec une attaque déjà bien en place. À l'allure où vont les choses, les deux clubs se montrent très costauds et la finale masculine prévue ce dimanche laisse présager une confrontation GNBC-ASCUT. Mais rien n'est encore joué : ce sommet national promet des surprises.

De son côté, MBC Atsinanana qui joue les trouble-fête s'est imposé contre Fandrasa Haute Matsiatra (86-69), dans une rencontre maîtrisée. Ces premiers résultats confirment la densité du tableau masculin, où chaque match s'annonce disputé et riche en rebondissements au fil de la compétition. Mais une chose est sûre : les favoris ont tenu leur rang et ont montré leur capacité à assumer leur statut.

Avec deux victoires en poche, MB2ALL s'installe en tête chez les dames et envoie un signal fort. Mais la concurrence reste vigilante, et la bataille ne fait que commencer, aussi bien chez les dames que chez les hommes, dans une zone Centre plus ouverte que jamais.