Afrique: Basketball 3x3 - Madagascar quitte la compétition en phase de poules

13 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Malgré une entrée réussie face à Peninsula de Macao, les représentants malgaches portant le nom d'Antananarivo n'ont pas franchi le cap de la phase de poules au tournoi international de basketball 3x3 de Hengqin Challenger, qui a pris fin dimanche en Chine.

L'aventure s'est arrêtée prématurément pour Antananarivo. Opposés à des formations aguerries, les Malgaches ont montré du caractère sans toutefois parvenir à se hisser dans le tableau principal. Leur parcours avait pourtant bien démarré avec une victoire maîtrisée contre Mac Peninsula (21-14). Dans cette rencontre, Antananarivo a su faire la différence à mi-match grâce à une série offensive bien construite. Kanto Arimanana, auteur de 7 points, a été l'un des hommes forts, bien épaulé par Marco Rakotovao et Anthony Rasolomanana, tous deux réguliers au scoring. Hasina Rasolonandrianina s'est illustré avec un tir primé décisif qui a permis de creuser l'écart (11-6).

Match fatal face à Amsterdam

Après un début équilibré (5-5), les Malgaches ont accéléré le rythme, imposant leur intensité et profitant des fautes adverses pour conclure avec autorité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais la marche s'est révélée trop haute lors de la deuxième sortie. Face à Amsterdam Rabobank, formation néerlandaise expérimentée du circuit 3x3, Antananarivo s'est incliné (11-21), sans parvenir à imposer son tempo.

Les statistiques traduisent cette domination : Worthy de Jong a porté les siens avec 8 points, bien soutenu par Adriaan Van Tilborg et Jan Driessen (5 points chacun). Côté malgache, Marco Rakotovao et Anthony Rasolomanana ont inscrit 4 points chacun, tandis que Kanto Arimanana (2 pts) et Hasina Rasolonandrianina (1 pt) ont été plus discrets.

Collectivement, Amsterdam a fait la différence grâce à son adresse extérieure (4 tirs à deux points) et sa maîtrise des lancers francs (4 réussites), contre une seule réussite longue distance pour Antananarivo et aucun lancer converti.

Cette défaite met fin au parcours des Malgaches dès les phases de qualification. Une élimination logique face à une référence du 3x3 mondial, mais une expérience précieuse pour Antananarivo, appelé à grandir au contact du très haut niveau.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.