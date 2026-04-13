Sénégal: Ranérou/Hydraulique rurale - Des populations dénoncent des dysfonctionnements dans plusieurs forages

13 Avril 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Pape Moctar Ndiaye

Dans l'arrondissement de Houdallaye, situé dans le département de Ranérou, des tensions émergent entre les populations locales et la Sénégalaise des Eaux Rural (SDER) concernant la qualité des services offerts. Ces populations dénoncent des dysfonctionnements, depuis l'arrivée de la filiale, dans plusieurs forages qui peinent à fournir de l'eau de manière adéquate.

Bocar Diallo, adjoint au maire de Houdallaye et porte-parole des usagers, exprime une insatisfaction grandissante, critiquant à la fois la gestion technique et commerciale des infrastructures. Il affirme que « les problèmes d'approvisionnement en eau sont bien réels et affectent gravement les habitants. Avec plusieurs forages à sec et des abreuvoirs fermés, ces pénuries ont, dans certains cas, entraîné la disparition du cheptel ». Selon lui, « la SDER serait confrontée à un manque de stocks d'essence, limitant ainsi le fonctionnement optimal des 46 forages du département ».

Face à ces accusations, Al Ousseynou Bocoum, directeur technique de la SDER, qui s'est ouvert à la presse, réfute les critiques en insistant sur la régularité du service et l'approvisionnement efficace des communautés. Il met en avant les efforts déployés par la société depuis novembre 2025 pour réparer plus de 20 forages défectueux et souligne qu'à l'heure actuelle, plus de 40 forages sont opérationnels. Il assure également qu'aucun forage n'est inactif et qu'aucun problème lié à l'approvisionnement en essence n'a été rapporté.

Appuyant ces déclarations, des associations d'éleveurs situées dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo évoquent une nette amélioration dans l'approvisionnement en eau. Elles nient les difficultés antérieures mais mentionnent un autre enjeu : les éleveurs doivent désormais payer pour utiliser les abreuvoirs équipés de compteurs. Malgré cela, elles confirment le fonctionnement satisfaisant des forages et les interventions continues des techniciens à travers le département pour assurer les besoins en eau pour les 44 installations.

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