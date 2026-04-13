Tunisie: ONU - Pour un partenariat positif bilatéral et multilatéral

LA Tunisie nouvelle tient à renforcer sa présence sur la scène internationale dans le sens où l'Etat confirme son adhésion à la communauté mondiale représentée par l'Organisation des Nations unies (ONU) où notre pays joue son rôle conformément aux principes des droits et de souveraineté des nations.

En effet, sous l'égide du coordonnateur résident et grâce à ses dizaines d'agences spécialisées et autres fonds et programmes, l'ONU fournit un appui technique au gouvernement tunisien suivant les priorités du Plan-cadre des Nations unies pour l'aide au développement, tout en mettant à profit une planification stratégique de référence mise en œuvre conjointement selon les objectifs de développement durable et les engagements internationaux de notre pays.

C'est dans ce contexte que la Tunisie et le système des Nations unies ont mis au point un nouveau cadre quinquennal de coopération 2027/2031 afin de contribuer à la réalisation du Plan de développement tunisien de 2026/2030 grâce à une concentration des financements au profit des programmes à fort impact. Passant à l'action, le ministre de l'Economie et de la Planification s'est entretenu, vendredi, avec les représentants résidents de l'ONU pour passer en revue les différents programmes et projets en cours, évaluer l'état de leur avancement et mettre en valeur leurs impacts positifs sur le développement économique et humain.

Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis, notamment, sur les principaux axes allant de pair avec les priorités et les objectifs de développement de la Tunisie, sans oublier les mécanismes financiers et techniques innovants, aussi bien au niveau bilatéral avec les Nations unies que multilatéral.

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Or, même si la coopération tuniso-onusienne est qualifiée de constructive, la Tunisie a tenu à la mise en oeuvre d'un nouveau processus de coordination dans l'objectif de définir une architecture de coopération plus cohérente et mieux ciblée, surtout que la conjoncture internationale est marquée par des contraintes accrues et des difficultés socioéconomiques. Il s'agit d'une sorte de nouvelle feuille de route destinée à remplacer le cadre actuel afin de booster l'ensemble des interventions onusiennes au cours de la période quinquennale à venir, tout en servant de référence à diverses actions à accomplir en Tunisie.

Autrement dit, on devrait assister à une nouvelle orientation s'inscrivant dans le droit fil de l'initiative dite "ONU 80" visant une plus grande efficacité des actions grâce, entre autres, à une meilleure mobilisation des ressources financières disponibles. A ce propos, on citera les mécanismes de financement innovants destinés à des secteurs prioritaires, en l'occurrence la santé, la protection sociale, l'éducation, l'enfance, la jeunesse, l'autonomisation des femmes, la gouvernance, la gestion des migrations, le développement industriel et les infrastructures, ainsi que la transition numérique, énergétique et environnementale.

Ainsi, tout indique que la Tunisie est plus que déterminée à concrétiser sa coopération avec l'ONU dans les différents domaines aussi bien économiques que sociaux dans un cadre de partenariat positif et bénéfique sur le plan bilatéral et multilatéral.