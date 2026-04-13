Tunisie: Turquie - Les affaires passent à la vitesse supérieure

La coopération économique entre la Tunisie et la Turquie s'est renforcée à Ankara à travers l'organisation d'un forum d'affaires tuniso-turc, la signature d'un mémorandum d'entente entre la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax et la Chambre de commerce d'Ankara, ainsi qu'un programme intensif de rencontres professionnelles et de visites de terrain.

Organisé par l'Ambassade de Tunisie à Ankara en partenariat avec l'USTKON, le forum d'affaires s'est tenu dans le cadre d'une visite de travail d'une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax en Turquie, du 7 au 11 avril 2026. Cette rencontre a réuni un nombre important d'hommes d'affaires turcs et a permis d'explorer les opportunités de coopération dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, le bâtiment, les technologies modernes et les logiciels, les industries agroalimentaires, l'agriculture et l'irrigation, ainsi que le tourisme et le tourisme médical.

À cette occasion, les responsables des deux pays ont insisté sur la nécessité de renforcer les partenariats économiques. La présidente de l'USTKON, la Dre Aysun Bay, également à la tête de l'SATKOF, a réaffirmé la volonté de développer des coopérations durables, en particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée technologique et de connaissance. De son côté, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax a invité les investisseurs turcs à se rendre en Tunisie afin de découvrir les opportunités offertes par le climat des affaires et les incitations à l'investissement.

Dans le cadre de ce déplacement, la délégation tunisienne a également effectué une visite de la zone industrielle de Sincan, où elle a découvert le modèle d'organisation intégré, les infrastructures logistiques et les services destinés aux entreprises implantées.

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Le programme a en outre été marqué par la participation de la délégation tunisienne à la 22e édition du Salon international de l'agriculture à Konya, ainsi que par l'organisation de rencontres B2B au siège de la résidence de l'ambassadeur, réunissant des hommes d'affaires tunisiens et turcs intéressés par des partenariats.

Un moment fort de la visite a été la signature d'un mémorandum d'entente entre la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax et la Chambre de commerce d'Ankara, lors d'une réunion tenue le 9 avril, en présence d'opérateurs économiques des deux pays.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de relance des relations économiques tuniso-turques, marquées par des échanges réguliers de délégations du secteur privé et l'émergence de nouveaux projets d'investissement, notamment dans le textile. Enfin, cette mission s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Turquie, illustrant la volonté commune de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale.