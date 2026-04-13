Afrique: De retour en clubs après la qualification au Mondial, les Léopards reprennent du service en Europe

Après avoir décroché une qualification historique pour la prochaine Coupe du monde, 52 ans après leur dernière participation, les internationaux congolais ont rapidement retrouvé leurs clubs respectifs.

Dès ce week-end, plusieurs Léopards ont repris la compétition dans différents championnats européens, avec des fortunes diverses.

Reprises contrastées en Europe

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En Espagne, Charles Pickel et l'Espanyol ont lourdement chuté face au FC Barcelone (4-1), samedi, lors de la 31e journée de Liga. D'abord remplaçant, l'international congolais est entré en jeu à la 80e minute.

Le même jour, en Pologne, Widzew de Steve Kapuadi s'est imposé face à Termalica (1-0). Titulaire en défense, le Congolais a contribué au succès de son équipe.

En Angleterre (Championship), Edo Kayembe a retrouvé une place de titulaire avec Watford, mais son équipe s'est inclinée 2-0 face à Oxford.

En France (Ligue 2), Montpellier a arraché un match nul (0-0) au terme d'une rencontre fermée. Nathanaël Mbuku, laissé sur le banc au coup d'envoi, est entré en jeu à la 63e minute.

Bakambu écarté

Dimanche 12 avril, le Real Betis a concédé un nul (1-1) sur la pelouse d'Osasuna, en l'absence de Cédric Bakambu. L'attaquant congolais, pourtant initialement convoqué, a été écarté de la feuille de match par l'entraîneur Manuel Pellegrini.

Pour l'heure, aucune explication officielle n'a été fournie concernant cette mise à l'écart, qui suscite des interrogations.

En Angleterre, Newcastle s'est incliné sur la pelouse de Crystal Palace (2-1). Yoane Wissa, resté sur le banc, n'est entré en jeu que dans les arrêts de jeu (96e).

Dans le même championnat, Noah Sadiki s'est illustré lors de la victoire de Sunderland face à Tottenham (1-0). Le milieu de terrain congolais a livré une prestation aboutie, marquée par son impact défensif, sa justesse technique et son volume de jeu. Il a disputé l'intégralité de la rencontre.

Mukau actif, Mbemba et Mpasi sur le banc

En Ligue 1 française, Lille s'est largement imposé face à Toulouse (4-1). Le milieu congolais Ngalayel Mukau, titulaire, a cédé sa place à la 71e minute, tandis que Chancel Mbemba est resté sur le banc durant toute la rencontre.

De son côté, Le Havre a tenu l'OGC Nice en échec (1-1). Le gardien congolais Lionel Mpasi, convoqué, n'a toutefois pas été utilisé.