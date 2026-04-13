Cote d'Ivoire: Education - Enko Abidjan célèbre 10 ans d'impact

Pour la commémoration de ses dix ans d'existence, un établissement à Abidjan lance son nouveau projet dénommé « Enkopreneur », un programme d'incubation. Ce programme est une expérience immersive conçue pour transformer les élèves en créateurs de solutions.

Ainsi, durant plusieurs mois, les participants ont appris à identifier des problématiques sociales ou économiques, à élaborer des modèles économiques (business models) et à affiner leur leadership. Pour les responsables, la vision est de former des esprits critiques et audacieux. Avec ledit projet, l'école Enko Abidjan passe de la théorie à l'impact concret.

Pour y parvenir, l'école bénéficie du soutien d'une institution financière qui a souligné son engagement en faveur de l'inclusion des jeunes dans l'écosystème entrepreneurial. Cette dernière apportera son expertise et sa crédibilité. Cela permettra aux élèves de se confronter aux réalités du monde des affaires et de la finance.

Indiquons par ailleurs que la célébration des dix ans se tiendra le 25 avril 2026, à Abidjan. Au cours de cette soirée, des finalistes du programme présenteront leurs projets devant un jury composé d'experts et de chefs d'entreprise.

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Au-delà de la compétition, cet événement sera l'occasion de réunir des alumni, des parents, des partenaires et des acteurs du monde éducatif pour célébrer une décennie de réussites et poser les jalons des dix prochaines années.

Dans un communiqué parvenu, ladite école indique qu'elle propose des programmes du Baccalauréat international. Elle s'est donné pour mission d'offrir une éducation aux standards mondiaux afin de permettre aux élèves africains d'accéder à des universités prestigieuses.