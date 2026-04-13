Cote d'Ivoire: Musique urbaine - Ameka Zrai enflamme l'Ivoire Golf Club lors d'une release party explosive

L'étoile montante du rap ivoirien confirme son ascension. Le samedi 11 avril 2026 restera comme une date marquante pour les amateurs de musique urbaine en Côte d'Ivoire. Le rappeur ivoirien Ameka Zrai a livré une prestation de haute volée à l'Ivoire Golf Club, à l'occasion de la sortie officielle de son nouveau projet musical, lors d'une release party aussi réussie que mémorable. Dès son apparition sur scène, l'artiste a donné le ton.

Porté par une énergie communicative et une présence scénique affirmée, Ameka Zrai a immédiatement captivé un public venu en grand nombre. Entre titres inédits et morceaux déjà adoptés par ses fans, il a enchaîné les performances avec assurance, offrant un spectacle rythmé et maîtrisé de bout en bout. Dans une ambiance survoltée, les spectateurs ont repris en chœur ses lyrics, transformant la soirée en une véritable communion artistique.

Jeux de lumières, scénographie soignée et interaction constante avec le public ont contribué à faire de cet événement une expérience immersive, érigeant l'Ivoire Golf Club en un véritable temple du rap ivoire le temps d'une nuit. Au-delà du show, cette release party s'est révélée être une démonstration de maturité artistique.

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Ameka Zrai y affirme une identité musicale singulière, mêlant sonorités urbaines contemporaines et influences locales, séduisant un public de plus en plus large. La réussite de cet événement porte également la signature de Diby Production, structure dirigée par le mécène et homme de culture Nomélèdje Diby, en collaboration avec Mtn Côte d'Ivoire, engagées dans la promotion des projets culturels et de la jeunesse.

Avec ce concert abouti, Ameka Zrai confirme son statut d'étoile montante du rap ivoirien. Une performance qui s'inscrit comme un tournant dans sa carrière et laisse présager une ascension durable sur la scène musicale nationale, voire internationale.