Cameroun: Le ministère de la santé publique et nestlé vont en lutte contre l'anémie au pays

La campagne a été ouverte dans le district de santé de Bonassama à Douala. Intitulée Campagne de sensibilisation de lutte contre l'anémie dans la littorale ville de Douala. Elle a pour but de Mobiliser les acteurs autour d'un objectif commun : réduire durablement l'anémie au Cameroun.

Le constat est clair et les statistiques l'approuvent, l'anémie est un problème de santé publique au Cameroun. Elle est d'autant plus préoccupante qu'elle touche les couches les plus vulnérables de la société à savoir : les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans.

Une situation qui a des conséquences néfastes sur la santé maternelle, le développement cognitif de l'enfant et la productivité dans le pays.

L'Etat a pris la mesure de la situation à travers son programme de lutte contre les carences nutritionnelles. Pour le délégué régional de la santé publique du Littoral Ngo'o Mebe Saurel, cette campagne vise à « Informer sur les causes et conséquences de l'Anémie, promouvoir les pratiques alimentaires saines et riches en micronutriments notamment le fer, encourager le recours aux services de santé pour le dépistage et la prise en charge précoce »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces préoccupations vont en ligne droite de l'engagement sociétale de Nestlé Cameroun qui, au cours de cette campagne s'associe aux professionnels de la santé pour promouvoir l'Education nutritionnelle adaptée au quotidien des familles et des communautés pour leur permettre de faire des choix éclairés au bénéfice de leur santé et celle des enfants.

Une alimentation riche en fer s'impose pour faire reculer la menace. A Nestlé Cameroun on affirme que seule une bonne alimentation peut améliorer la qualité de vie. Aussi, au cours de son allocution, Aboubacar Coulibaly, administrateur général de Nestlé Cameroun a déroulé le plan d'action, sous forme d'engagement « Une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie. C'est fort de cela Nous prenons des engagements en matière de nutrition santé et de bienêtre. La nutrition reste un des piliers essentiels du développement humain elle conditionne la croissance et l'apprentissage. Améliorer les chances de réussite tout au long de la vie »

Finalement, Les carences en micronutriments et leurs conséquences restent un défi de santé publique majeur que la campagne Ministère de la Santé Publique Nestlé s'engage à relever.