Tunisie: À Pékin, l'huile d'olive tunisienne au coeur d'un rapprochement culinaire avec la Chine

L'Ambassade de la République tunisienne à Pékin a organisé, en collaboration avec le groupe chinois Wuhan Yangluo, un événement gastronomique mettant à l'honneur l'huile d'olive tunisienne, utilisée comme trait d'union entre les cuisines tunisienne et chinoise, dans le cadre d'une stratégie de promotion sur le marché chinois.

Intitulée "Rencontre entre la cuisine tunisienne et la cuisine chinoise à la saveur de l'huile d'olive tunisienne", la manifestation a permis aux participants de découvrir et de déguster une variété de plats issus des deux traditions culinaires, réunis autour de ce produit emblématique. L'événement a rassemblé des invités chinois, des compétences tunisiennes ainsi que des artistes, dans une ambiance festive illustrant la richesse des échanges culturels entre les deux pays.

L'animation a été assurée par la cheffe tunisienne Malek Laabidi, spécialiste de la gastronomie nationale. Elle a présenté les spécificités de l'huile d'olive tunisienne, ses bienfaits nutritionnels et sanitaires, ainsi que son ancrage dans le patrimoine culturel du pays. Des séances de dégustation et des démonstrations culinaires ont également été organisées, en collaboration avec des experts chinois, mettant en avant des recettes tunisiennes et chinoises préparées à base d'huile d'olive.

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L'événement a bénéficié d'une large visibilité grâce à la participation d'influenceurs chinois et à sa diffusion sur les plateformes de réseaux sociaux locales, contribuant à renforcer la notoriété de l'huile d'olive tunisienne auprès du public chinois. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion. Fin mars, l'ambassade tunisienne avait déjà organisé, avec le même partenaire, une manifestation économique marquant l'arrivée de la première cargaison d'huile d'olive tunisienne dans la province de Hubei, d'un volume de 50 tonnes, une première.

La province de Hubei constitue en effet un pôle commercial stratégique au centre de la Chine, offrant un accès à un vaste marché de consommateurs, dans un contexte de demande croissante pour les produits alimentaires de qualité. Reconnue pour ses qualités nutritionnelles et gustatives, l'huile d'olive tunisienne occupe une place importante dans le patrimoine national et a été récompensée à plusieurs reprises sur la scène internationale, renforçant ainsi sa compétitivité à l'export.

Dans ce contexte, l'intérêt manifesté par les consommateurs chinois lors des précédentes opérations de dégustation confirme le potentiel de ce produit sur le marché chinois, tandis que les partenaires poursuivent leurs efforts pour en faire un produit de référence auprès du public local.