Tunisie: À Tripoli, le pays plaide pour une CEN-SAD plus forte et plus coordonnée

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a prononcé une allocution à l'occasion de la réunion ministérielle tenue suite à la réouverture du siège permanent du Secrétariat Exécutif de la Communauté des États sahélo-sahariens, le 11 avril 2026 à Tripoli.

Le ministre a souligné que les défis auxquels la région est confrontée appellent les États membres de la CEN-SAD à déployer des efforts conjoints et coordonnés afin de dynamiser l'organisation et de renforcer son rôle dans la promotion de la coopération, de l'intégration et du développement dans la région.

À l'occasion de la reprise des activités de l'organisation, il a formulé les propositions suivantes :

Soutenir les efforts de paix, de dialogue, de réconciliation et de justice sociale dans les États membres en proie à des conflits et des crises, et oeuvrer à la résolution des différends par des moyens pacifiques, politiques, diplomatiques et juridiques, conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union Africaine, ainsi qu'aux principes et valeurs de l'organisation, dans le plein respect de la souveraineté des États et de leurs choix nationaux.

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Élever le niveau de coordination et de coopération sécuritaire entre les États membres afin de faire face aux menaces terroristes, à la criminalité organisée et au trafic illicite, en tirant parti des expertises et des initiatives régionales et internationales pertinentes dans ce domaine. Mettre en oeuvre des projets et programmes de développement économique, social et environnemental répondant aux besoins et aspirations des populations sahéliennes et sahariennes, contribuant à l'amélioration des conditions de vie, du bien-être et de la cohésion sociale, et à la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.

Renforcer l'intégration régionale et continentale entre les États membres, faciliter les échanges commerciaux intra-régionaux, les services et les flux de capitaux, encourager l'investissement, le tourisme et les échanges culturels, et tirer parti des mécanismes disponibles au niveau africain, notamment la Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe et la Zone de libre-échange continentale africaine.

Le ministre a aussi estimé que le recul de la confiance dans le système multilatéral et l'entrée du monde dans une phase de stagnation de l'aide exigent des États membres de la CEN-SAD, plus que jamais, davantage de solidarité, de cohésion et d'engagement collectif dans le cadre d'une approche participative aux mécanismes clairs, efficaces et opérationnels.

Dans ce contexte, il a réitéré l'engagement de la Tunisie, fidèle à son attachement au multilatéralisme, à soutenir la CEN-SAD et à renforcer son rôle au service de la paix, de la sécurité et du développement économique dans la région et sur le continent africain. En marge de cette réunion, le ministre a également tenu plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues des pays africains participants, portant sur l'importance de concrétiser les propositions discutées ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération avec leurs pays respectifs.