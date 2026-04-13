Tunisie: Restaurants de grillades à Sousse - Des viandes non conformes saisies lors d'un vaste contrôle

12 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Une campagne de contrôle a été menée par l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, en coordination avec les services régionaux du commerce, la police municipale et la Garde nationale, ciblant plusieurs restaurants de grillades dans les zones de Kantaoui, Enfidha, Akouda, Msaken, Bouficha et Sousse.

Cette opération a permis la saisie d'environ 92,9 kg de viande rouge ne portant pas le cachet vétérinaire, ainsi que 11 kg d'abats, 8 kg de merguez et 4 kg de viande de tête. Les agents ont également saisi 22 têtes de moutons et 88 pattes d'ovins.

Par ailleurs, 31,650 kg de viande rouge ont été saisis en attente de vérification de leur conformité sanitaire et de la présence du cachet vétérinaire obligatoire. Les équipes de contrôle ont également mis au jour un abattage clandestin dans la région de Kalaa Kébira, où 1 023 kg de viande blanche ainsi que 9,6 kg de foie de volaille ont été saisis. Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement des contrôles sanitaires visant à protéger la santé des consommateurs et à lutter contre les circuits de commercialisation non conformes.

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