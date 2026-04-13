Tunisie: Installation d'une nouvelle station électrique moderne et perturbations temporaires attendues à Gafsa

Le gouvernorat de Gafsa a annoncé, dans un communiqué publié dimanche 12 avril, le lancement d'un projet de développement et de modernisation de la station de transformation électrique 150/30 kV, destiné à répondre aux besoins croissants en électricité des délégations de Métlaoui, Mdhilla et Redeyef.

Dans ce cadre, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a entamé l'installation d'une nouvelle station électrique moderne, s'inscrivant dans un programme global de renforcement et de modernisation des transformateurs électriques dans les régions de Gafsa et Métlaoui. Ce projet vise à renforcer la capacité du réseau électrique afin de mieux gérer les pics de consommation attendus durant la période estivale de 2026.

Les autorités régionales ont toutefois indiqué que des perturbations temporaires pourraient être enregistrées sur le réseau au cours des phases de tests et de mesures techniques, entraînant de brèves coupures intermittentes d'électricité, rapidement rétablies. Cette situation temporaire a débuté le vendredi 10 avril 2026, dans le cadre de la mise en service progressive des nouvelles installations.