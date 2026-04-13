Tunisie: Médina de Tunis - 11 individus dangereux arrêtés en une seule nuit

Les agents et cadres de la zone de sécurité nationale de la Médina de Tunis ont mené, dans la soirée du samedi, huit opérations de perquisitions simultanées au coeur de la capitale, ayant permis l'interpellation de 11 individus considérés comme dangereux et activement recherchés.

Ces individus faisaient l'objet de plusieurs avis de recherche pour leur implication présumée dans la constitution d'une bande criminelle spécialisée dans les agressions contre les biens et les personnes, les vols avec violence (braquages), des affaires de violence aggravée, ainsi que dans l'organisation de réseaux d'émigration irrégulière. Dans le cadre de cette même opération, les unités sécuritaires ont démantelé un point de trafic de stupéfiants situé au Souk El Sabbaghine, procédant à l'arrestation d'un dealer ainsi que de plusieurs clients en flagrant délit.

Les forces de l'ordre ont également saisi des quantités de drogue destinées à la revente ainsi que d'importantes sommes d'argent issues de cette activité illicite. Le ministère public a ordonné la mise en garde à vue des personnes arrêtées et l'ouverture d'une enquête par la brigade de police judiciaire de la Médina de Tunis. Les suspects seront présentés à la justice conformément aux procédures en vigueur.