Togo: Indépendance sportive et plus inclusive

À l'approche du 27 avril, date anniversaire de l'indépendance du Togo, les autorités ont décidé de donner un nouveau souffle aux célébrations sportives traditionnelles.

Fini la Coupe de l'indépendance, place désormais aux Jeux nationaux de l'indépendance, annonce le quotidien Togo Matin.

Ce changement de format n'est pas anodin. Il traduit une volonté de rendre les festivités sportives plus inclusives et plus représentatives de la diversité des disciplines pratiquées au Togo. Si le football conserve naturellement sa place de choix, d'autres sports font désormais leur entrée dans le programme, à commencer par l'athlétisme.

Une décision qui s'inscrit dans la dynamique de valorisation du sport national et d'encouragement de la jeunesse, au-delà du seul ballon rond, pour célébrer les 66 ans d'indépendance du pays.