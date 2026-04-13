Togo: Le fleuve Mono au coeur de la stratégie d'autonomie énergétique

S'appuyer sur potentiel hydraulique pour accélérer sa transition énergétique.

Le gouvernement projette la construction d'un barrage hydroélectrique sur la rivière Tététou, dans la préfecture du Haho en région des Plateaux, un projet qui pourrait transformer durablement le paysage énergétique.

L'ouvrage envisagé est d'envergure. Il comprend un enrochement de 4 310 mètres de long et 33 mètres de haut, deux turbines Francis verticales, des turbines hydrauliques à réaction particulièrement adaptées aux hauteurs de chute moyennes, et un réservoir d'une capacité utile estimée à 1,3 milliard de m³.

Une ligne de transport d'électricité de 161 kV, un déversoir, un drain et un bassin de rétention compléteront l'installation. Au total, le barrage devrait produire 64 MW de puissance installée et générer 261 GWh par an.

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L'étude de préfaisabilité est finalisée. Reste à trouver les sous.

L'État opte pour une formule de PPP (partenariat public-privé (PPP).

Les conditions naturelles plaident en faveur du projet : l'hydrologie et la topographie du fleuve Mono assurent une production d'énergie stable et régulière tout au long de l'année.

Ce nouveau barrage s'inscrirait dans la continuité d'une infrastructure déjà éprouvée. Sur le même fleuve Mono, le barrage de Nangbéto, inauguré en 1987 et réhabilité en 2025 pour porter sa capacité à 65 MW, alimente conjointement le Togo et le Bénin, sous la gestion de la Communauté Électrique du Bénin (CEB). Un modèle de coopération régionale énergétique dont le futur barrage de Tététou pourrait s'inspirer.

Dans un contexte marqué par une demande électrique croissante et une volonté affirmée de réduire la dépendance aux énergies fossiles, le fleuve Mono s'impose comme un atout de premier ordre.