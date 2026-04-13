Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Un ralentissement du rythme de progression de l'activité économique en janvier 2026

13 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Les indicateurs disponibles à fin janvier 2026 suggèrent un ralentissement du rythme de progression de l'activité économique en variation mensuelle dans la zone Uemoa.

Selon la Bceao qui donne l'information, l'indice global du climat des affaires s'est établi à +0,8 point au-dessus de sa moyenne de long terme (100), en baisse de 0,1 point comparativement au mois précédent. Au niveau du commerce de détail, renseigne la Bceao, le chiffre d'affaires s'est contracté de 7,3%, après une augmentation de 7,8% observée le mois précédent. De même, l'indice des services marchands non financiers a reculé de 8,4%, après une hausse de 13,6% un mois plus tôt.

L'indice des services financiers a également enregistré un repli de 4,8% en janvier 2026, après une progression de 4,5% le mois précédent. En revanche, l'indice de la production industrielle s'est renforcé de 8,1%, en rythme mensuel, après une hausse de 1,7%. Dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Btp), l'enquête auprès des chefs d'entreprise fait état d'une poursuite de l'amélioration de l'activité dans l'Union, à l'exception du Mali, du Niger et du Togo.

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En variation mensuelle, l'indice de la production industrielle, corrigé des variations saisonnières (Cvs), s'est accru de 8,1% en janvier 2026, après une augmentation de 1,7% observée le mois précédent. La hausse de la production industrielle résulte essentiellement de la progression des activités de fabrication (+9,2 point), tandis que les activités extractives (-0,8 point) et celles de production et distribution d'électricité et de gaz (-0,1 point) en ont atténué l'ampleur La production industrielle, en glissement annuel, s'est améliorée de 3,2% en janvier 2026, après une hausse de 5,3% un mois auparavant.

Cette dynamique est principalement due à l'accroissement des activités de fabrication (+3,8 point), de la production et distribution d'électricité et de gaz (+0,2 point), ainsi que de la production et distribution d'eau, de l'assainissement et du traitement des déchets et de la pollution (+0,2 point).

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