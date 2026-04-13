Sénégal: Au pays - Les prix à la consommation augmentent de 1% au mois de mars 2026

Au cours du mois de mars 2026, l'indice des prix à la consommation en Tunisie a augmenté de 1% par rapport au mois de février 2026, selon l'Institut National de la Statistique (INS).

« Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix du groupe des produits alimentaires de 2% et des prix du groupe Habillement et chaussures de 1,5% », explique l'INS dans son Indice des prix à la consommation.

Sur un mois, cette structure a noté que les prix du groupe Alimentation ont augmenté de 2%, en raison de la hausse des prix des légumes frais de 5,8%, de la volaille de 4%, des fruits frais de 2,9%, de la viande d'agneau de 2,5% et du poisson frais de 2%.

En revanche, les prix des oeufs ont diminué de 0,7%. Selon l'INS, les prix des produits d'habillement En mars, les prix des produits d'habillement augmentent de 1,5% à l'occasion des préparatifs de l'Aïd al-Fitr, avec une augmentation de 1,7% pour les vêtements et de 1,4% pour les chaussures.

En mars 2026, le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se stabilise à 4,6%. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 6,1% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 1,2%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 7,7% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.