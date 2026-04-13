Tunisie: Sundowns - Modiba out avant le choc face à l'Espérance de Tunis

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) accueille ce dimanche soir le Mamelodi Sundowns dans un choc très attendu comptant pour la demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF, dans un contexte marqué par plusieurs absences notables du côté sud-africain.

Le club de Pretoria devra en effet composer sans son arrière gauche international Aubrey Modiba, suspendu après son expulsion lors du quart de finale retour face au Stade Malien. À cette absence s'ajoutent celles du meneur de jeu portugais Nuno Santos et de l'attaquant namibien Peter Shalulile, deux éléments clés de l'animation offensive de Sundowns.

Ces forfaits pourraient peser lourd dans l'équilibre de l'équipe sud-africaine, à l'approche d'un déplacement périlleux à Tunis face à une formation espérantiste déterminée à prendre l'avantage dès la première manche. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des demi-finales de la compétition phare du continent africain, où chaque détail pourrait s'avérer décisif dans la course à la finale.