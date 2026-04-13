Tunisie: Sundowns - Modiba out avant le choc face à l'Espérance de Tunis

12 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) accueille ce dimanche soir le Mamelodi Sundowns dans un choc très attendu comptant pour la demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF, dans un contexte marqué par plusieurs absences notables du côté sud-africain.

Le club de Pretoria devra en effet composer sans son arrière gauche international Aubrey Modiba, suspendu après son expulsion lors du quart de finale retour face au Stade Malien. À cette absence s'ajoutent celles du meneur de jeu portugais Nuno Santos et de l'attaquant namibien Peter Shalulile, deux éléments clés de l'animation offensive de Sundowns.

Ces forfaits pourraient peser lourd dans l'équilibre de l'équipe sud-africaine, à l'approche d'un déplacement périlleux à Tunis face à une formation espérantiste déterminée à prendre l'avantage dès la première manche. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des demi-finales de la compétition phare du continent africain, où chaque détail pourrait s'avérer décisif dans la course à la finale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.