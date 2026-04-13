Madagascar: Volleyball - Zone 7 U18 - Premiers matchs tests rassurants

13 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Test d'évaluation. Les joueurs présélectionnés U18 ont disputé, samedi, au gymnase d'Ankorondrano, des matchs amicaux afin de mettre en pratique les acquis d'une semaine de regroupement.

Madagascar abrite le premier championnat des nations U18 de la zone 7, du 5 au 14 août à Antananarivo. À cette occasion, la Grande Île alignera deux équipes féminines et une équipe masculine.

Soixante-neuf présélectionnés, vingt-trois membres pour chaque formation, détectés durant la récente Coupe de Madagascar U19, suivent depuis mardi le regroupement. Les sélections sont à ossature d'Analamanga à hauteur d'environ 80 %. Les autres régions sont représentées par les joueurs(ses) des clubs du CRJS et Stef'Auto d'Atsinanana, AGIR de Matsiatra-Ambony et EVBI d'Ihorombe.

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« Nous avons constaté une importante progression technique. Les matchs tests ont servi de rectification des gestes techniques et de rappel des fondamentaux », a souligné le directeur technique national, Hasimbola Famonjena Raeolison. La première sélection féminine a joué contre la sélection U19 des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien de l'an passé. La deuxième équipe féminine a rencontré le club de l'ASI 1D et la formation masculine a été testée par le club ESVBA Boeny 1D.

« Les matchs se sont joués en cinq sets pour que tous les joueurs aient plus de temps de jeu », a précisé le premier responsable technique de la discipline. La joute régionale réunira les sélections de Maurice, La Réunion, Seychelles, Comores, Mayotte et Madagascar. Les présélectionnés d'Analamanga poursuivront leur préparation tous les mercredis après-midi. Le dernier regroupement est prévu durant les grandes vacances jusqu'au jour J de la compétition.

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