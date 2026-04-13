Madagascar: Hommage - Une salle d'exposition au nom de Clarisse Ratsifandrihamanana

Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de fierté, le Trano Sary d'Ambohidahy consacre désormais son espace principal à une grande figure de la littérature malgache, Clarisse Ratsifandrihamanana.

Depuis ce samedi, la salle principale d'exposition porte officiellement le nom de l'écrivaine, en hommage à l'empreinte durable qu'elle a laissée dans le paysage culturel et éducatif du pays. Cette distinction, qualifiée de « grande joie » par ses proches, est perçue comme une reconnaissance de l'État envers l'ensemble de son oeuvre.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire de sa naissance. À cette occasion, une exposition retraçant son parcours a été inaugurée, mettant en lumière sa vie, ses écrits et les différentes étapes de sa carrière. L'écrivaine compte parmi les plus prolifiques de sa génération, avec 21 ouvrages publiés, auxquels s'ajoutent de nombreux textes encore inédits, susceptibles d'être édités par ses descendants. Son oeuvre, riche et variée, constitue un véritable patrimoine intellectuel national, tant par le vocabulaire employé que par les thématiques abordées et laprofondeur de son écriture.

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Ouverte au public pour une durée d'un mois, l'exposition se tiendra jusqu'au 8 mai 2026. Elle a notamment pour objectif de mieux faire connaître l'auteure, en particulier auprès des élèves, dont beaucoup étudient ses textes sans toujours connaître son parcours. Les organisateurs ont ainsi souhaité partager cet héritage avec l'ensemble de la nation, convaincus qu'il ne peut être conservé dans un cadre privé, mais doit être transmis aux générations futures.

La présence du ministre de la Communication et de la Culture a également donné un relief particulier à l'événement. Dans une volonté de rendre la culture accessible à tous, le ministère a annoncé la gratuité de l'exposition pour les visiteurs malgaches. « Lorsque l'on est malgache, l'entrée au Trano Sary est gratuite. L'objectif est de permettre à chacun d'apprendre et de mieux connaître son histoire », a précisé le ministre.

Par ailleurs, plusieurs activités sont prévues pour prolonger cette célébration, notamment des expositions et présentations d'oeuvres dans différents établissements scolaires.