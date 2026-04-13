Afrique: Tennis - Championnat d'Afrique U14 - Madagascar manque le rendez-vous du Caire

13 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Une première : Madagascar a manqué le rendez-vous du championnat d'Afrique U14, organisé du 6 au 11 avril sur terre battue au Caire, en Égypte. Habituée à être représentée chaque année depuis 2012, la Grande Île manque à l'appel de cette édition 2026, aussi bien chez les filles que chez les garçons.

Pourtant, plusieurs jeunes talents malgaches avaient le profil pour défendre les couleurs nationales. Chez les filles, Onintsoa Ramanampanohara (45e africaine) et Koloina Randriamananjara (49e) figuraient parmi les joueuses compétitives du circuit. Du côté masculin, Ilo Rasoarahona Randriamanga (87e) et Antso Loïc Rakotomalala (140e) pouvaient également prétendre à une participation.

Mais, faute de moyens financiers, les familles n'ont pas pu assurer le déplacement. De son côté, la Fédération malgache de tennis, par l'intermédiaire de son président Hary Manohisoa Andriantefihasina explique: « Nous sommes en recherche active de partenaires et de sponsors ».

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La directrice technique nationale de la Fédération malgache de tennis, Dally Randriantefy, a aussi donné son opinion sur la non-participation des jeunes raquettes de la Grande Île : « Dépenser des fortunes pour voyager et perdre au premier tour n'a pas de sens, il faut se donner les moyens d'arriver en quarts de finale et là, ça vaut vraiment la peine de dépenser de l'argent. Il faut rehausser le niveau local d'abord. »

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