Madagascar: Ankazobe - Trois garçons se noient à Ankafobe

Le site touristique d'Ankafobe, sur la RN4, district d'Ankazobe, est fermé pour une durée indéterminée à la suite d'un drame survenu le lundi de Pâques. Trois garçons ont trouvé la mort après avoir glissé dans un bassin d'eau alors qu'ils prenaient des photos.

Aucun d'eux ne savait nager et, en tentant de s'entraider, ils se sont retrouvés piégés par la montée soudaine des eaux et la végétation aquatique. Deux corps ont été repêchés dès le lendemain. Le troisième n'a été retrouvé que le mercredi.

Le drame ne s'est pas produit au pied de la cascade, mais dans une zone plus calme et peu profonde. Des témoins évoquent des traces de griffures subies par les victimes, alimentant des récits locaux sur la présence d'esprits ou de créatures aquatiques. D'autres explications avancées concernent la dangerosité des rochers glissants et la brusque montée des eaux après les fortes pluies.

Situé à environ 130 km d'Antananarivo, sur l'axe menant à Mahajanga, Ankafobe attire chaque année de nombreux visiteurs. Certains habitants attribuent le drame au non-respect des fady, interdits locaux, comme l'introduction de porc ou d'ail sur le site.