Cote d'Ivoire: Zenith Bank mise sur la croissance francophone avec une nouvelle filiale

Zenith Bank Plc a annoncé le lancement officiel de sa filiale en Côte d'Ivoire, Zenith Bank Côte d'Ivoire, le mercredi 29 avril 2026 à Abidjan, marquant une étape majeure dans la stratégie d'expansion panafricaine du Groupe.

La nouvelle filiale, agréée en décembre 2025 par le Ministère des Finances et du Budget de la République de Côte d'Ivoire et régulée par la Commission Bancaire de l'UMOA, démarrera ses opérations depuis son siège situé à SCI Wall Street, Avenue Noguès, Plateau, Abidjan.

Ce lancement constitue une initiative stratégique visant à renforcer la présence de la Banque en Afrique de l'Ouest francophone et à consolider l'intermédiation financière au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Positionnée comme une passerelle pour le commerce et les investissements transfrontaliers, Zenith Bank Côte d'Ivoire se concentrera sur la banque d'entreprise, le financement du commerce, les services bancaires locaux et offshore, ainsi que sur des solutions financières structurées adaptées aux entreprises opérant en Afrique et à l'international.

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Commentant ce lancement, la Directrice Générale du Groupe, Dame Dr Adaora Umeoji, OON, a déclaré :« Dès le départ, notre fondateur et président, Jim Ovia CFR, avait pour ambition de bâtir une marque véritablement mondiale, avec une forte présence à travers l'Afrique et sur des marchés internationaux clés.

Le lancement de Zenith Bank Côte d'Ivoire constitue une étape audacieuse dans la réalisation de cette vision ; ouvrant un corridor stratégique vers l'Afrique de l'Ouest francophone et renforçant notre engagement à faciliter le commerce, les investissements et la croissance des entreprises sur le continent. Alors que nous poursuivons notre expansion de manière réfléchie et stratégique, nous restons déterminés à offrir des solutions bancaires de classe mondiale qui connectent les entreprises africaines aux opportunités globales. »

La nouvelle filiale sera dirigée par son Directeur Général, Monsieur Cédric Tano, un banquier chevronné disposant de plus de vingt ans d'expérience. S'exprimant en amont de l'ouverture officielle, il a déclaré : « Nous sommes fiers d'établir la présence de Zenith Bank en Côte d'Ivoire à un moment de forte croissance économique du pays et d'intégration régionale accrue. Notre ambition est de positionner la marque Zenith comme une institution centrée sur le client, combinant les meilleures pratiques internationales à une connaissance approfondie du marché local. Nous sommes idéalement positionnés pour accompagner les entreprises avec des solutions de financement innovantes, faciliter le commerce transfrontalier et contribuer de manière significative à la croissance de l'économie ivoirienne et de la région UEMOA. »

La cérémonie officielle à Abidjan réunira de hauts responsables gouvernementaux et des régulateurs du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, des leaders économiques du continent ainsi que des membres de la communauté diplomatique, mettant en lumière les liens économiques stratégiques et les opportunités d'investissement entre les deux marchés.

Le lancement en Côte d'Ivoire s'inscrit dans la stratégie de croissance continentale plus large de Zenith Bank. En complément de sa présence dans les pays anglophones où elle opère déjà, et dans le cadre de son expansion vers les marchés francophones, la Banque a également entamé son processus d'entrée dans la région CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale), avec le Cameroun comme point d'ancrage.

Avec une présence déjà établie au Nigeria, au Ghana, en Sierra Leone, en Gambie, au Royaume-Uni, en France, aux Émirats Arabes Unis et en Chine, Zenith Bank continue de relier les marchés africains aux opportunités mondiales, facilitant un commerce fluide et une connectivité financière à travers le continent et au-delà.

Fondée en 1990, Zenith Bank est devenue l'une des institutions bancaires les plus respectées d'Afrique, avec une base de capital solide et une performance financière constante. Depuis 16 années consécutives, la Banque détient le record du capital de catégorie Tier 1 le plus élevé du secteur bancaire nigérian.

Reposant sur les piliers que sont le capital humain, la technologie et le service, Zenith Bank continue de proposer des solutions financières innovantes tout en maintenant une approche rigoureuse en matière de croissance et de gestion des risques. Ses performances lui ont valu de nombreuses distinctions et reconnaissances aux niveaux national et international.