Afrique: EST-Sundowns (0-1) - Une défaite qui ne reflète pas le match, selon Beaumelle

13 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'entraîneur de l'Espérance Sportive de Tunis, Patrice Beaumelle, a exprimé sa déception après la défaite concédée à domicile face aux Mamelodi Sundowns (0-1), dimanche à Radès, en demi-finale aller de la Ligue des champions africaine, estimant que le résultat ne reflète pas la physionomie de la rencontre.

« Je suis très déçu, pas seulement par la défaite, mais surtout parce que le score ne reflète pas le match. Nous avons été plus agressifs, plus engagés et nous avons réussi à nous procurer plusieurs occasions nettes », a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.

Malgré ce revers, le technicien français refuse de céder au pessimisme, rappelant que la qualification reste ouverte avant le match retour prévu à Pretoria. « Rien n'est joué à ce stade : aucune équipe n'est qualifiée ni éliminée. La décision se fera au match retour, où nous devrons impérativement être plus efficaces et plus réalistes », a-t-il affirmé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Beaumelle a également souligné la constance de la prestation de ses joueurs, en comparaison avec une précédente sortie continentale face à Al Ahly. « Contrairement à notre match au Caire où nous avions montré deux visages, notre prestation a été constante et globalement bonne sur l'ensemble de la rencontre », a-t-il ajouté.

L'entraîneur espérantiste a par ailleurs regretté certaines décisions arbitrales, évoquant notamment un but refusé et une interruption prolongée pour vérification. « Nous avons mis en difficulté l'adversaire à plusieurs reprises, mais nous sommes tombés sur une défense solide. Nous avons même marqué un but qui a été refusé, et je regrette que la vérification ait pris autant de temps, car cela a cassé notre dynamique à un moment clé », a-t-il expliqué.

Malgré tout, Patrice Beaumelle s'est dit confiant quant à la capacité de son équipe à renverser la situation lors de la manche retour. « Je reste totalement confiant dans la capacité de mes joueurs à réagir et à aller chercher la qualification à Pretoria », a-t-il conclu.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.