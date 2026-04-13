Afrique: EST-Sundowns (0-1) - Une défaite qui ne reflète pas le match, selon Beaumelle

L'entraîneur de l'Espérance Sportive de Tunis, Patrice Beaumelle, a exprimé sa déception après la défaite concédée à domicile face aux Mamelodi Sundowns (0-1), dimanche à Radès, en demi-finale aller de la Ligue des champions africaine, estimant que le résultat ne reflète pas la physionomie de la rencontre.

« Je suis très déçu, pas seulement par la défaite, mais surtout parce que le score ne reflète pas le match. Nous avons été plus agressifs, plus engagés et nous avons réussi à nous procurer plusieurs occasions nettes », a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.

Malgré ce revers, le technicien français refuse de céder au pessimisme, rappelant que la qualification reste ouverte avant le match retour prévu à Pretoria. « Rien n'est joué à ce stade : aucune équipe n'est qualifiée ni éliminée. La décision se fera au match retour, où nous devrons impérativement être plus efficaces et plus réalistes », a-t-il affirmé.

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Beaumelle a également souligné la constance de la prestation de ses joueurs, en comparaison avec une précédente sortie continentale face à Al Ahly. « Contrairement à notre match au Caire où nous avions montré deux visages, notre prestation a été constante et globalement bonne sur l'ensemble de la rencontre », a-t-il ajouté.

L'entraîneur espérantiste a par ailleurs regretté certaines décisions arbitrales, évoquant notamment un but refusé et une interruption prolongée pour vérification. « Nous avons mis en difficulté l'adversaire à plusieurs reprises, mais nous sommes tombés sur une défense solide. Nous avons même marqué un but qui a été refusé, et je regrette que la vérification ait pris autant de temps, car cela a cassé notre dynamique à un moment clé », a-t-il expliqué.

Malgré tout, Patrice Beaumelle s'est dit confiant quant à la capacité de son équipe à renverser la situation lors de la manche retour. « Je reste totalement confiant dans la capacité de mes joueurs à réagir et à aller chercher la qualification à Pretoria », a-t-il conclu.