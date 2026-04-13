Afrique: Lancement du CELMAD - Un outil pour accompagner les décideurs du continent

Renforcer le leadership africain par la formation d'une élite imprégnée des enjeux sociaux et économiques du monde. C'est l'objectif du Centre d'excellence pour le leadership et le management pour le développement de l'Afrique (Celmad), dont la cérémonie de lancement officiel s'est tenue, samedi dernier, 11 avril, à Dakar.

La conférence inaugurale, axée sur le thème : « Quels leadership et management pour la transformation systémique de l'Afrique par et pour ses citoyens à l'ère de la quatrième révolution industrielle ? », a réuni, samedi dernier, à Dakar, plusieurs diplomates, décideurs politiques, chefs d'entreprise, chercheurs et cadres du système des Nations unies. En effet, les porteurs de cet ambitieux projet se sont engagés à apporter des réponses aux défis persistants, structurels et multiformes du continent afin de bâtir une Afrique au service d'un monde plus juste et plus prospère.

Il s'agit, surtout, pour le président du Celmad, Dr Fodé Ndiaye, de transformer le potentiel de l'Afrique en réalité tangible, avec une approche combinée de leadership, de management contextualisé et novateur. « Il nous faut adosser notre action sur notre culture, notre histoire, nos priorités, non pas par nombrilisme, mais pour projeter le continent, au niveau du XXIe siècle, à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle », a-t-il précisé. Cette nouvelle trajectoire de transformation systématique se veut un incubateur où les décideurs publics et privés pourront trouver des solutions innovantes pour créer de la richesse.

Ainsi, les promoteurs du Celmad veulent faire de la recherche un levier pour bâtir des modèles de co-création de connaissances rigoureuses, transformer les capacités du capital humain, des systèmes, des écosystèmes et des institutions qui interviennent dans les processus de développement. Cela inscrit la toute nouvelle institution dans une approche globale qui va aider à élaborer des politiques publiques inclusives et transformatrices adossées à une culture de l'évaluation et de la recevabilité.

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« Notre centre aspire à contribuer à faire du potentiel de l'Afrique une réalité afin que le continent joue un rôle clé dans la résolution des grands défis mondiaux, paix, démographie, urbanisation, diversité et inclusion, emploi, inégalités, changements climatiques, gouvernance mondiale et partenariats équitables, en faisant de la transformation de l'Afrique un levier pour un monde meilleur », a expliqué Dr Fodé Ndiaye.

Dans son intervention, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Pr Mary Teuw Niane, a salué cette initiative qui mise sur la formation d'un capital humain imprégné des enjeux du développement durable, capable d'assurer de manière plus efficace l'exécution des politiques publiques. « L'État du Sénégal a besoin de think tanks comme le Celmad afin de combler le déficit de compétences stratégiques de ses hommes politiques, décideurs, manageurs publics et privés », a-t-il soutenu.

Selon lui, le Centre d'excellence pour le leadership et le management pour le développement de l'Afrique doit faire des technologies émergentes un maillon essentiel de sa chaîne de transmission des savoirs à l'échelle africaine. Il a ajouté que « Le Sénégal et l'Afrique ont besoin de ce centre d'excellence pour accompagner la mise en oeuvre des politiques publiques dans un environnement numérique, fortement imprégné d'intelligence artificielle et de sciences et technologies émergentes ».