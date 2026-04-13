Sénégal: Santé publique - La hausse inquiétante des cas de cancer chez les jeunes

La majorité des causes des cancers sont aujourd'hui connues. De plus, certains types sont même évitables, souligne le Dr Elisabete Weiderpass, directrice du Centre international de recherche sur le cancer (Circ), une agence spécialisée de l'Oms basée à Lyon, en France. Toutefois, malgré les progrès réalisés, l'augmentation des cas chez les jeunes inquiète.

LYON - La plupart des cancers sont évitables. Selon le Centre international de recherche sur le cancer (Circ), une agence spécialisée de l'Oms basée à Lyon (France), il est possible d'éviter 30 à 50 % des cas de cette maladie dans le monde. « En fait, nous connaissons beaucoup de choses sur les cancers.

Nous connaissons à peu près 40 à 50 % de toutes les causes des cancers, voire davantage si l'on considère, par exemple, les maladies génétiques », a informé le Dr Elisabete Weiderpass, directrice du Circ. Elle a été rencontrée, le 8 avril 2026, dans le cadre du Sommet sur le « One Health » (Une Seule santé), à Lyon, au siège de cette structure qui fête ses 60 ans cette année.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cependant, malgré la possibilité de les éviter, les cancers affectent de plus en plus les populations jeunes. « La majorité des cancers dans le monde touche les personnes âgées de 60 ans et plus. Mais, on a de plus en plus de cas chez les jeunes », a fait savoir le Dr Weiderpass. Selon elle, cette catégorie de la population est davantage concernée par le cancer colorectal.

Ils ont en général moins de 50 ans. « Nous avons noté une augmentation des cas. Mais, pour le moment, on ne sait pas pourquoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une combinaison de facteurs comme le style de vie, la consommation d'aliments hyper transformés et hyper toxiques, une consommation excessive de produits chimiques », a-t-elle exposé.

À son avis, « il se peut que ces agents infectieux soient une cause de cancer ». S'agissant des cancers rares qui concernent un cas sur trois, Elisabete Weiderpass estime qu'il est difficile de « développer des traitements spécifiques ». Ce faisant, trouver des médicaments s'avère quasi impossible « parce que les essais cliniques posent problème. Nous n'en faisons pas, ce n'est pas notre spécialité, car nous ne sommes pas un hôpital », a expliqué la directrice du Circ.

Contrairement aux facteurs de risques souvent avancés pour déterminer les cancers, elle parle de causes directes. « Nous savons que les causes des cancers sont principalement liées à l'exposition à l'environnement ainsi qu'aux habitudes de vie, notamment à la consommation de produits toxiques qui peuvent endommager notre organisme », a-t-elle soutenu.

Les exemples qu'elle donne sont relatifs aux cancers du poumon, du foie ou du col de l'utérus et pour lesquels les facteurs de risque sont toujours mis en avant et non les causes. « Nous savons que pratiquement 90 % de tous les cancers du poumon sont directement liés au tabagisme. Nous savons également que les 10 % restants sont très probablement liés à la pollution atmosphérique », a avancé la directrice du Circ.

Et d'ajouter : « Les personnes qui fument ont beaucoup plus de cancers du poumon. Nous savons, aujourd'hui, qu'il existe une relation de cause à effet entre le tabagisme et les cancers du poumon, ainsi que de nombreux autres types de cancers. Nous savons aussi qu'une très grande proportion des cancers du foie, particulièrement dans certains pays du monde, est liée à des infections virales comme l'hépatite B ».

Ce faisant, souligne le Dr Weiderpass, « toutes les hépatites, mais surtout l'hépatite B, sont directement associées au cancer du foie ». L'autre exemple qu'elle donne est celui du cancer du col de l'utérus. « Il s'agit d'un cancer dont presque tous les cas sont directement liés à une infection chronique par des virus appelés Hpv, les papillomavirus humains. Il existe plusieurs souches principales de ce virus et deux d'entre elles sont responsables, à elles seules, de 70 % de tous les cancers du col de l'utérus dans le monde. C'est énorme ! », a déclaré la directrice du Circ.