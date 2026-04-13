Ile Maurice: Une femme agressée et menacée au couteau à Rivière-Coco

Une habitante de Grande-La-Fouche-Corail, Rodrigues, a été violemment agressée par son compagnon après une soirée d'anniversaire à Tamarin. Blessée, elle a dû recevoir des soins médicaux. Le suspect a été arrêté et placé en détention.

Une femme de 48 ans a porté plainte pour agression dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril, après avoir été victime de violences conjugales. Les faits se seraient produits au domicile de son compagnon, à Rivière-Coco.

Selon la victime, elle entretenait une relation avec cet homme, connu sous le surnom de «Baba», depuis environ trois ans. Le couple avait assisté à une fête d'anniversaire à Tamarin dans la soirée du 11 avril. Après la célébration, qui s'est terminée vers 4 h 30 du matin, ils se sont rendus au domicile de l'homme.

C'est à ce moment qu'une dispute aurait éclaté entre les deux partenaires. La situation a rapidement dégénéré. L'homme serait devenu violent, frappant à plusieurs reprises la victime au visage. Il l'aurait également menacée avec un couteau.

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En tentant de se défendre, la quadragénaire a été blessée à l'index gauche. Elle est néanmoins parvenue à prendre la fuite et à se rendre au poste de police pour signaler les faits.

Transportée ensuite au centre de santé de La Ferme, elle a été examinée par un médecin. Un certificat médical a été émis, attestant de ses blessures.

Le suspect a été interpellé et est actuellement détenu au poste de police de Rivière-Coco. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire.