Ile Maurice: Une jeune femme menacée par son ex de diffuser des photos intimes

Une habitante de Quatre-Bornes a porté plainte pour chantage après avoir été menacée par son ancien compagnon. Ce dernier lui réclamerait de l'argent en échange de la restitution de son ordinateur portable et de la non-diffusion de photos privées.

Une femme de 28 ans a consigné une déposition à la police le 12 avril, dénonçant des faits de chantage dont elle serait victime depuis plusieurs mois.

Elle avait fait la connaissance de son ex-compagnon en février 2025, avec qui elle a entretenu une relation amoureuse pendant plusieurs mois avant d'y mettre fin en septembre de la même année. Avant leur séparation, l'homme lui aurait demandé de lui prêter son ordinateur portable, un appareil contenant notamment des photos personnelles.

Malgré plusieurs demandes pour récupérer son bien, l'ex-compagnon aurait refusé de le lui restituer. La situation aurait ensuite dégénéré en actes de chantage. L'homme aurait exigé une somme de Rs 18 000 en échange du retour de l'ordinateur et de la promesse de ne pas diffuser les photos privées sur les réseaux sociaux.

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Sous pression, la victime affirme avoir déjà transféré une somme de Rs 3 000 via une application bancaire. Toutefois, le 12 avril, aux alentours de midi, son ex-compagnon l'aurait de nouveau contactée pour lui réclamer Rs 15 000 supplémentaires, la menaçant de ternir sa réputation en cas de refus.

La valeur de l'ordinateur portable est estimée à Rs 65 000. Une enquête a été ouverte.