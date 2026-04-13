Ile Maurice: SunWise Solutions vise une capacité de traitement d'environ 800 kg de panneaux par jour

Répondre au besoin croissant de gérer de manière responsable les panneaux solaires photovoltaïques en fin de vie ou défectueux alors que le développement des énergies renouvelables est en progression. Tel est l'objectif du projet de SunWise Solutions Ltd, qui propose d'implanter et d'exploiter une unité de recyclage de panneaux photovoltaïques à Petite-Rivière.

Comme tout produit manufacturé, un panneau solaire a une durée de vie limitée et elle est généralement comprise entre 25 et 30 ans. Le Preliminary Environment Report (PER), en attente du feu vert des autorités pour le PER licence, indique que ce projet vise donc à offrir une «solution de recyclage locale et respectueuse de l'environnement qui s'inscrit dans les principes de l'économie circulaire». Cela, car «les premières générations d'installations photovoltaïques à grande échelle arrivent en fin de vie» et que «la question de la gestion des déchets issus des panneaux solaires devient de plus en plus urgente».

Il est expliqué que «les panneaux solaires sont composés d'un mélange de matériaux précieux et potentiellement dangereux, notamment du verre, de l'aluminium, du silicium, de l'argent, du plomb et d'autres métaux. En l'absence de systèmes de recyclage adaptés, les panneaux mis au rebut risquent d'alimenter les flux de déchets électroniques, ce qui entraîne une pollution de l'environnement et la perte de ressources récupérables», est-il souligné.

Le promoteur du projet explique dans le rapport que les opérations consisteront principalement au démontage manuel, à la séparation des panneaux et à la délamination du verre. Les matériaux récupérés, tels que le verre et l'aluminium, seront envoyés vers des recycleurs agréés, tandis que la couche arrière des panneaux (backsheet) sera exportée vers des installations spécialisées à l'étranger pour un traitement supplémentaire. Aucune opération humide ou chimique ne sera effectuée sur le site, est-il affirmé.

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Il est relevé que les stratégies de recyclage efficaces offrent la possibilité de récupérer des matières premières essentielles, de réduire le recours à l'extraction de ressources vierges et de soutenir les principes de l'économie circulaire. L'installation à Petite Rivière sera ainsi composée que de containers, de zones de stockage, d'un hangar pour les machines et d'espaces de stationnement. Le site proposé occupe une superficie de 5 175 m², mais l'empreinte du projet se limite à une couverture du terrain d'environ 10,5 %. La capacité de traitement prévue est d'environ 800 kg de panneaux solaires par jour.

L'évaluation des impacts environnementaux du projet a montré que, lors de son exploitation, la poussière produite pendant la séparation du verre pourra être efficacement contrôlée grâce à des systèmes d'aspiration, de cyclone et de filtration. Le bruit sera limité et maintenu dans les normes à travers un entretien régulier du matériel et à des procédures adaptées.

Les eaux usées domestiques seront traitées par une fosse septique équipée d'un puits d'absorption, tandis que les déchets solides seront triés et pris en charge par des entreprises agréées. L'évaluation a conclu que, si les mesures de mitigation et de suivi sont appliquées, le projet n'aura pas d'impact négatif significatif sur l'environnement.