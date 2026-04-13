Ile Maurice: Une histoire de transmission et de passion

Sur la route Royale à Rivière-du-Rempart, Shop Me ne passe pas inaperçu. Plus qu'un simple supermarché, ce commerce s'est imposé, au fil des décennies, comme un véritable point de repère non seulement pour les habitants du Nord, mais aussi pour les voyageurs de passage. Derrière ses rayons bien garnis et ses vitrines accueillantes se cache avant tout une aventure humaine : celle de la famille Prayag, dont l'engagement et la persévérance ont façonné l'identité du lieu.

L'histoire de Shop Me remonte à plus de 60 ans. À ses débuts, il ne s'agissait que d'une petite boutique en tôle, tenue par Taraduth Prayag. «Il vendait des journaux, en plus de quelques produits de base», raconte Leena Devi Prayag, sa belle-fille. À l'époque, l'affaire reposait sur une dynamique simple, mais solide : un commerce familial porté par la relation père-fils.

Très tôt, Vinay Prayag, fils de Taraduth et époux de Leena Devi, s'investit dans l'activité. Ce qui n'était au départ qu'un coup de main d'enfant devient progressivement un engagement à part entière. Après le décès du patriarche, la relève s'impose comme une évidence, mais aussi comme un défi. «Il a fallu s'organiser pour que tout continue à fonctionner sans accroc», confie Leena Devi, qui rejoint alors pleinement l'aventure.

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Pour elle, concilier vie familiale et responsabilités professionnelles n'a pas toujours été chose facile. «Il fallait se lever tôt, préparer les enfants, puis venir travailler et rester avec la clientèle jusqu'à fort tard», se souvient-elle. Entre ses obligations de mère, d'épouse et de commerçante, ses journées étaient longues et exigeantes.

Mais avec le temps, elle parvient à trouver un équilibre. Sa détermination et son sens du sacrifice contribuent largement à la stabilité et à la croissance du commerce familial. Aujourd'hui encore, elle incarne cette présence rassurante derrière le comptoir, attentive aux besoins d'une clientèle qu'elle a vu évoluer au fil des années.

Une clientèle en mutation

Comme de nombreux petits commerces, Shop Me a dû s'adapter aux transformations du marché et aux nouvelles habitudes de consommation. «Avant, les clients venaient plus souvent et achetaient parfois à crédit», explique Leena Devi. Une pratique aujourd'hui en recul, notamment avec l'essor des grandes surfaces et des modes de paiement modernes.

Le profil de la clientèle a lui aussi changé. Si une base de fidèles continue de fréquenter le magasin, une part importante des clients est désormais constituée de personnes de passage. «Les gens entrent, prennent ce dont ils ont besoin et repartent», observe-t-elle, soulignant une relation commerciale devenue plus rapide, parfois moins personnelle.

Le secteur de la presse n'échappe pas non plus à cette évolution. Autrefois produit phare de la boutique, le journal papier se vend aujourd'hui moins bien. «Les gens lisent désormais les nouvelles sur leurs téléphones», constate-t-elle, lucide face à la transition numérique qui bouleverse les habitudes d'information.

Originaire de Curepipe, Leena Devi Prayag évoque également son propre parcours, marqué par un changement de cadre de vie notable. Passer de la fraîcheur des hauts plateaux au climat plus chaud de Rivière-du-Rempart n'a pas été immédiat. «Mais avec le temps, on s'adapte», dit-elle simplement. Aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit pour Shop Me. Les enfants de la famille ont choisi de s'impliquer à leur tour dans l'entreprise, assurant ainsi la continuité de cette aventure familiale. Une relève qui témoigne de l'attachement profond à ce commerce, mais aussi de la volonté de préserver un héritage construit avec patience et dévouement.