Sénégal: Ligue 1 - AJEL de Rufisque reste leader, l'US Gorée et GF victorieuses

12 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'US Gorée s'est imposée, dimanche à l'extérieur, face à l'AS Pikine, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1 sénégalaise de football et conserve sa deuxième place avec 39 points, à quatre points du leader du championnat, AJEL de Rufisque.

Cette 22e journée, disputée dimanche est aussi marquée par les succès de la Sonacos (15e, relégable) sur La Linguère de Saint-Louis (14e). Les rencontres se sont soldées par des scores nuls et vierges entre le Stade de Mbour (10e) et l'AS Cambérène (lanterne rouge), ainsi qu'entre Teungueth FC (3e) et Casa Sports (6e).

Samedi, le leader AJEL de Rufisque a battu l'US Ouakam (1-0), confortant sa première place au classement lors d'une 22e journée de championnat également marquée par la large victoire de Génération Foot sur Dakar SC (5-0).

Dans le même temps, Génération Foot, qui restait sur deux matchs nuls consécutifs, a largement dominé Dakar SC (5-0).

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Le Jaraaf, de son côté, s'est imposé face à Guédiawaye FC (2-1) au terme d'un match âprement disputé. Wally Daan a battu l'ASC HLM sur le même score.

Voici les résultats de cette 22e journée:

Samedi :

Génération Foot / Dakar SC: 5-0

AJEL / US Ouakam: 1-0

Jaraaf / Guédiawaye FC: 2-1

Wally Daan / ASC HLM: 2-1

Dimanche :

Sonacos / La Linguère de Saint-Louis: 2-0

AS Pikine / US Gorée: 0-1

Stade de Mbour / ASC Cambérène: 0-0

Teungueth FC / Casa Sports: 0-0

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