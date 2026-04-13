Sénégal: Ligue 2 - Battue, l'AS Saloum manque l'occasion de revenir à un point du leader Essamaye FC

Dakar — L'AS Saloum de Kaolack s'est inclinée dimanche à domicile face à Oslo FA (0-1), lors de la 22e journée du championnat national de Ligue 2, ratant l'occasion de revenir à un point du leader Essamaye FC.

Le club basé à Bignona Essamaye FC, occupe actuellement la première place du classement avec 37 points. Il devance de deux unités l'AS Douanes, tenue en échec samedi par la lanterne rouge Thiès FC (1-1).

L'AS Saloum, qui pouvait s'emparer de la deuxième place et réduire l'écart avec le leader, a été surprise à domicile par Oslo FA (9e).

Cette 22e journée, qui a débuté vendredi, se poursuit jusqu'à lundi avec la rencontre entre Téranga SC et Diambars, prévue à 16h30 au stade Alassane Djigo.

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Dans les autres rencontres disputées dimanche, Ndiambour (14e) et NGB (7e) se sont neutralisés (0-0).

La journée avait débuté vendredi avec le match nul entre le DUC (8e) et Jamono Fatick (10e), 1-1, au stade municipal des HLM.

Samedi, Essamaye FC a dominé l'AS Bambey (2-0) au stade municipal de Mbao, tandis que Guélewaars a battu l'UCST Port (2-0) au stade Massène Sène de Fatick.

De son côté, Thiès FC et l'AS Douanes se sont séparés sur un score de parité (1-1) au stade Maniang Soumaré.

Résultats de la 22e journée de Ligue 2

Vendredi

DUC 1-1 Jamono Fatick

Samedi

Essamaye FC 2-0 AS Bambey

Guélewaars 2-0 UCST Port

Thiès FC 1-1 AS Douanes

Amitié FC 3-0 Kaffrine

Dimanche

ASC Saloum 0-1 Oslo FA

Ndiambour 0-0 NGB

Lundi

Teranga SC - Diambars (16h30)