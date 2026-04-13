Afrique: Ligue des champions CAF - Mamelodi Sundowns et l'AS FAR prennent l'avantage en demi-finales aller

12 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns FC a battu l'Espérance de Tunis 1 but à 0, dimanche à Radès (Tunisie), en demi-finale aller de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF).

Le Colombien Brayan León a inscrit l'unique but de la rencontre en début de seconde période (52e minute).

Les Sud-Africains, qui ont terminé la partie à 10 après l'expulsion de Grant Kekana à la 84e minute, prennent ainsi une sérieuse option pour une quatrième qualification en finale de la compétition, dont une deuxième consécutive.

Finalistes de l'édition 2025, les Mamelodi Sundowns ont remporté le trophée en 2016 et atteint la finale une première fois en 2001.

Dans l'autre demi-finale 100 % marocaine, l'AS FAR s'est imposée face à la RS Berkane sur le score de 2-0. Le club de Berkane compte dans ses rangs le Sénégalais Paul Valère Bassène.

Sacrée en 1985, l'AS FAR a l'opportunité de se qualifier pour la finale, 41 ans après son unique sacre.

Les matches retour sont prévus samedi prochain à Pretoria et à Berkane.

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