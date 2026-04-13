Sénégal: A Dagana, des bénéficiaires inquiets de la suspension de leurs bourses familiales

Dagana — Des personnes vivant avec un handicap ont exprimé, leur inquiétude face à la suspension de bourses de sécurité familiale dont elles bénéficiaient depuis cinq ans, une décision que le service départemental de l'Action sociale explique par un souci de renouvellement des bénéficiaires.

Les personnes concernées ont tenu à ce sujet un point de presse, samedi, à Richard-Toll.

"Ces aides, bien que modestes, constituent un soutien essentiel pour de nombreuses familles", a déclaré leur porte-parole, Bassirou Sow.

Selon lui, plusieurs bénéficiaires ont été informés de leur retrait du programme par les services en charge des bourses familiales dans le département de Dagana.

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M. Sow précise que cette mesure concerne notamment des personnes en situation de handicap, qui utilisaient ces allocations pour subvenir à leurs besoins quotidiens et mener de petites activités génératrices de revenus.

Le chef du service départemental de l'Action sociale, Ibrahima Aw, a précisé que de nouveaux bénéficiaires ont remplacé les anciens, dans "une dynamique nationale de réajustement des programmes sociaux".

Le responsable a ajouté avoir, à travers un communiqué, tenté de sensibiliser les concernés bien avant l'entrée en vigueur de la mesure.