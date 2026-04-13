Sénégal: Une exposition interpelle sur le recyclage et l'humanisation des déchets plastiques

Dakar — Une exposition de l'artiste plasticien ivoirien Nicodème Guého, qui se tient à la galerie Ourrouss, à Dakar, présente 32 oeuvres dans une démarche artistique axée sur la sensibilisation du public sur l'importance du recyclage et l'humanisation des déchets plastiques.

Intitulée "Passeur du temps", cette exposition, dont le vernissage s'est déroulé samedi, se poursuit jusqu'au 10 mai prochain.

Elle présente 32 oeuvres à travers une approche artistique se distinguant par l'utilisation de matières plastiques recyclées intégrées.

Nicodème Guého invite, par ce biais, à une réflexion collective sur la transformation des déchets en éléments "esthétiques et porteurs de sens".

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Il présente des oeuvres comme une "parade de couleurs" issues des sacs recyclés dans plusieurs quartiers d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Ces oeuvres invitent non seulement à un dialogue sur les enjeux environnementaux mais aussi sur les initiatives créatives qui y répondent.

"Passeur du Temps, c'est une manière d'interpeller, pour dire que ces déchets que nous produisons, que nous consommons, durent plus dans le temps que nous-mêmes les consommateurs, c'est une manière d'humaniser les déchets plastiques", a-t-il déclaré.

Il note, dans un entretien accordé à l'APS, que le thème "Passeur du temps" reste lié au fait que sa démarche consiste à recycler et à travailler sur les déchets plastiques, qui encombrent l'environnement.

"C'est pour la première fois que j'expose ici. Et puis Dakar fait partie des plaques tournantes de l'art en Afrique. Elle fait également face aux déchets plastiques, qui sont un défi à relever, raison pour laquelle nous sommes là", a-t-il expliqué.

Il ajoute que cette exposition reste une manière, pour lui, de "sensibiliser pas forcément en évoquant le côté négatif", mais en interpellant le public sur comment avoir "un autre regard sur les déchets plastiques".

"Je suis venu en tout avec 32 tableaux qui sont découpés en tapisseries, en tableaux déjà sur du simili-cuit et puis des petits formats, tout le monde pourra donc en profiter", a indiqué l'artiste.

Titulaire d'un master en arts plastiques à l'Ecole nationale des beaux-arts d'Abidjan, Nicodème Guého a participé à plusieurs expositions notamment à Abidjan, en France et aux États-Unis.

Entre engagement écologique et esthétisme pur, ses toiles restent des fenêtres ouvertes sur une Afrique urbaine, résiliente et lumineuse.

Nicodème Guého, qui enseigne les arts plastiques, ne se contente pas seulement de recycler les plastiques, mais contribue à leur transmutation en réalité visuelle.