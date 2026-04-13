Ile Maurice: Le feu rapidement maîtrisé, aucun dégât signalé

Un départ de feu s'est déclaré ce matin, lundi 13 avril, dans la cour extérieure de la New Court House, à Port-Louis, provoquant une évacuation immédiate du personnel présent sur le site.

Par mesure de sécurité, les lieux ont été rapidement vidés le temps de circonscrire la situation.

Selon les premiers éléments, les flammes se sont limitées à l'extérieur du bâtiment, sans atteindre les infrastructures.

Aucun blessé n'est à déplorer et aucun dommage matériel n'a été constaté à l'intérieur de l'édifice judiciaire.

Avant l'arrivée des secours, Vishal Shibchurn, prévenu dans une affaire distincte et ex-pompier, est intervenu pour tenter de contenir le feu. Les sapeurs-pompiers, dépêchés sur place peu après, ont pu maîtriser l'incendie.

La situation étant désormais sous contrôle, les activités ont déjà repris. L'origine du sinistre demeure inconnue à ce stade. Une enquête a été ouverte afin d'en déterminer les circonstances exactes.