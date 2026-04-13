Afrique: Vulnérabilités africaines - La MCB lance «Africa Economic Compass»

Dans un environnement international marqué par une intensification des tensions au Moyen-Orient, le groupe MCB franchit une nouvelle étape dans sa production analytique avec le lancement d'Africa Economic Compass. Cette publication s'inscrit dans une refonte de son dispositif de recherche économique, avec l'ambition de proposer des analyses plus structurées, cohérentes et accessibles sur les dynamiques régionales et internationales.

Dans ce premier numéro, la banque propose une lecture approfondie des répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'Afrique subsaharienne, mettant en évidence les fragilités d'une région fortement exposée aux chocs externes.

Selon le groupe MCB, ce contexte pourrait entraîner trois conséquences majeures. D'abord, un ralentissement de la croissance. Alors que celle-ci était initialement attendue autour de 4,5 % en 2026, en ligne avec les projections du Fonds monétaire international, cette dynamique pourrait être revue à la baisse sous l'effet d'un environnement mondial plus incertain.

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Ensuite, une résurgence des pressions inflationnistes. Dans de nombreuses économies africaines, l'alimentation et l'énergie représentent une part significative du panier de consommation, ce qui accentue la transmission des hausses de prix internationales. Le choc énergétique récent en est une illustration, avec un baril de Brent ayant atteint près de 120 dollars avant de repasser sous les 100 dollars à la faveur d'un cessez-le-feu temporaire.

Enfin, une volatilité accrue des devises est à anticiper. Dans un contexte de conditions financières mondiales toujours tendues, les monnaies africaines restent particulièrement sensibles aux mouvements de capitaux et aux incertitudes globales.

Pour approfondir l'analyse de ces vulnérabilités, l'équipe de recherche économique du groupe MCB a développé un outil analytique dédié : le Macroeconomic Pressure Index (MePI). Cet indice réunit plusieurs indicateurs clés, notamment liés à la croissance, aux finances publiques, aux équilibres externes et à la dette.

En évaluant chaque pays en fonction de ses propres fondamentaux macroéconomiques, le MePI offre une lecture différenciée et prospective des risques. Il constitue ainsi un instrument d'aide à la décision dans un environnement économique de plus en plus volatil.

La publication propose également un éclairage spécifique sur trois économies majeures du continent : l'Égypte, le Nigeria et le Kenya. Ces études de cas illustrent la diversité des trajectoires économiques africaines ainsi que les vulnérabilités propres à chaque pays.

Évolution rapide

Un chapitre thématique est en outre consacré à la transformation des paiements transfrontaliers en Afrique. Porté par la digitalisation et l'émergence de nouveaux systèmes de paiement, cet écosystème connaît une évolution rapide, avec des flux qui pourraient croître d'environ 10 % par an au cours des cinq prochaines années.

À travers Africa Economic Compass, le groupe MCB réaffirme sa volonté de fournir des analyses rigoureuses, prospectives et adaptées aux enjeux contemporains, afin d'éclairer les décisions des acteurs économiques engagés sur le continent.

Vicky Hurynag, Head of Strategy, Research & Development à la MCB, souligne que «dans un environnement mondial plus fragmenté et incertain, il est essentiel de s'appuyer sur des analyses rigoureuses et fondées sur les données pour mieux comprendre les dynamiques africaines et identifier les opportunités malgré la volatilité».

Cette publication est le fruit d'un travail coordonné de l'équipe de recherche économique du groupe MCB, dont l'expertise couvre les dynamiques macroéconomiques locales, régionales et internationales. Grâce à une approche fondée sur les données et enrichie par des modèles économiques, elle contribue à une meilleure compréhension des transformations en cours dans les économies africaines et mondiales.

L'équipe qui épaule Vicky Hurynag s'appuie sur un noyau de jeunes professionnels aux profils complémentaires. Elle est composée de Jessen Coolen, Economic Research Lead ; Keshav Beeharry, Team Leader - Economic Analysis and Intelligence ; Guillaume Balancy, Team Leader - Specialised Research and Analytics ; Chejilamanee Padachi, Senior Economist ; Isven Veerasawmy, Senior Economist-Statistician ; Dimitri Lam Loong In, Economist-Statistician ; Krshtee Sukhbilas, Economist ; Kundana Beekarry, Economist ; ainsi que Rajoo Ragavoodoo Moorli, Economist.